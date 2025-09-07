Protesta
Convoquen una nova mobilització dimarts a Tarragona en solidaritat amb Palestina
La concentració, convocada davant la Subdelegació del Govern, finalitzarà amb l'entrega d'un document exigint mesures concretes a favor de Gaza
La comunitat Palestina Àrab Unida de Tarragona i la Plataforma Unitària del Camp de Tarragona, Solidaritat amb Palestina, han convocat una mobilització per al pròxim dimarts 9 de setembre. La concentració tindrà lloc a les 10 del matí davant la Subdelegació del Govern, a la plaça Imperial Tàrraco, amb l’objectiu de reclamar mesures concretes contra l’ofensiva israeliana a Gaza.
Les entitats organitzadores denuncien que «ja no en tenim prou amb condemnes descafeïnades» i exigeixen que s’impulsin accions efectives que contribueixin a «posar fi a la barbàrie» i permetin l’obertura d’un corredor humanitari per garantir l’arribada d’aliments i material sanitari a la població palestina.
Durant la mobilització, els convocants lliuraran i registraran un document a la Subdelegació en què demanen al Govern espanyol que, per decret llei, trenqui tota relació amb Israel —diplomàtica, política, econòmica, comercial, cultural, científica i acadèmica—, amb especial èmfasi en la suspensió de la compra i venda d’armament.
A més, reclamen el tancament immediat dels ports i aeroports espanyols a qualsevol mitjà de transport o mercaderia amb destinació a Israel. Segons les entitats, aquestes mesures només depenen de la «valentia i voluntat política» de l’executiu. «No ens oblidem de Gaza. És un genocidi, cal aturar-lo», conclouen en la seva crida a la ciutadania i a les institucions.