Santa Tecla
Chartreuse dedica el barrilet d'enguany als Gegants Vells i una ampolla especial al Drac de Sant Roc
Les edicions reten homenatge als 200 anys dels Gegants Vells i als 40 anys del Drac de Sant Roc
Tarragona ja respira Santa Tecla i enguany la celebració tindrà un accent especial amb les novetats que presenta Chartreuse. En aquesta edició destaca la dedicació especial a Tarragona amb la TAU, on Charteuse dedica una edició limitada de la barreja de Chartreuse groc i verd preparada per la mamadeta, i l’ampolla de Santa Tecla, una edició que vol remarcar la identitat de la ciutat i la seva festa major.
A més, el divendres 12 de setembre es donarà el tret de sortida amb els primers mamadeta al carrer, una iniciativa solidària ja que tota la recaptació es destinarà a l’entitat La Muntanyeta, referent en l’atenció a persones amb paràlisi cerebral.
També es mantenen els clàssics: l’ampolla de Santa Tecla està dedicada als 40 anys del Drac de Sant Roc, una de les figures més representatives del bestiari tarragoní, amb foto de Neus Brinquis.
Alhora, el barrilet d’aquest any ret homenatge als 200 anys dels Gegants Vells, uns protagonistes indiscutibles de la festa i símbol de la tradició viva de Tarragona. La il.lustració és de l Hugo Prades.
Chartreuse vol posar de manifest que la seva presència a la ciutat va molt més enllà de la dimensió comercial. En els darrers anys s’han establert llaços culturals i socials amb les set ciutats del món on hi ha hagut destil·leria.
Enguany, coincidint amb el 25è aniversari de la declaració de Tarragona com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, la ciutat esdevindrà amfitriona de les altres sis ciutats vinculades al Pacte de l’Amistat —París, Saint-Laurent-du-Pont, Marsella, Voiron i Entre-deux-Guiers—, que estaran representades pels seus alcaldes.
La relació amb Voiron, però, ha pres un protagonisme especial i es consolidarà amb l’acte oficial d’agermanament el pròxim 22 de setembre.
Des de Chartreuse es destaca que «aquesta complicitat amb Tarragona, amb les entitats i amb la ciutadania, demostra que la marca ja forma part de l’ànima de Santa Tecla. La festa no només és patrimoni de la ciutat, sinó també un referent que connecta Tarragona amb el món».