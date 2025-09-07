Successos
Accident a la Font del Centenari de Tarragona: fuig després de xocar amb el cotxe i l'enxampen ebri
La Guàrdia Urbana ha localitzat al conductor de 22 anys al seu domicili
Aquest diumenge al matí un vehicle ha patit un accident a la rotonda de la Font del Centenari, a Tarragona. Segons la Guàrdia Urbana, els fets han tingut lloc aproximadament a les 8.40 h, quan el conductor ha col·lidit contra la rotonda amb el seu cotxe.
L’incident, a més, ha quedat enregistrat i s’ha compartit a les xarxes socials, ja que ha cridat l’atenció de veïns i conductors que circulaven per la zona. Al vídeo es pot observar com el conductor ha sortit del cotxe pel seu propi peu, aparentment il·lès, tot i que el vehicle ha quedat força danyat.
Segons fonts policials, el conductor, de 22 anys, ha fugit després de l’accident. Posteriorment, ha estat localitzat al seu domicili i se li ha practicat la prova d’alcoholèmia, que ha donat un resultat positiu de 0,56 mg/l en aire expirat. Ja s’han instruït diligències judicials arran dels fets.