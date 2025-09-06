Cultura
El FITT tanca edició com un festival «consolidat a nivell internacional» i més d'un 90% d'ocupació
El certamen finalitza aquest dissabte amb propostes en diferents espais de Tarragona i la Canonja i concerts gratuïts
El Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) tanca aquest dissabte la dotzena edició com un certamen «consolidat a nivell estatal i internacional», ha destacat el seu director artístic, Joan Negrié.
Durant les quatre jornades l'ocupació dels espectacles ha superat el 90%, tant els que s'han celebrat a la ciutat com en localitats de l'entorn com Vila-seca, Riudoms o la Canonja. «Fa uns anys hi havia una sensació de que aquí a Tarragona no es podia fer alguna cosa així, i amb els anys s'ha aconseguit», ha valorat Negrié.
La darrera jornada acabarà a altes hores de la matinada amb concerts gratuïts a plaça Corsini i durant tot el dia hi haurà espectacles en diferents espais de Tarragona i la Canonja.