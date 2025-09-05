Creador de contingut de cinema
El creador de contingut de Tarragona que parla sobre cinema i té milions de seguidors a les xarxes
Albert Laro segueix l'actualitat de la indústria del cinema i té més de 5 milions de seguidors a TikTok i més d'1 milió a Instagram
Albert Lanza Rodríguez (Tarragona, 1996) és un dels creadors de continguts sobre cinema en castellà més importants a les xarxes socials. És llicenciat en Comunicació Audiovisual a la URV i, gràcies a un estil propi, ha aconseguit milions de seguidors a TikTok i Instagram comentant l’actualitat de la indústria cinematogràfica i les novetats a la cartellera sota l’usuari Albert Laro.
D’on ve el teu interès pel cinema?
«Com tothom, ve des de petit, quan els meus pares em portaven al cine a veure pel·lícules com el King Kong de Peter Jackson o les de Christopher Nolan. Quan em vaig començar a interessar de veritat, però, va ser en estudiar Comunicació Audiovisual a la URV, perquè és una carrera en què fas història del cinema i veus coses que potser no veuries pel teu compte. A poc a poc, em vaig aficionar molt a seguir l’actualitat de la indústria a través de revistes com Variety o Hollywood Reporter i a consumir pòdcast i diferents continguts americans».
Com t’animes a fer els teus primers vídeos?
«Va ser el desembre de 2021. TikTok era una plataforma que encara estava molt enfocada als balls i a la música, però ja hi començava a haver contingut una mica diferent. Tenia creadors de contingut sobre cinema dels Estats Units com a referents, però jo no coneixia ningú a Espanya que parlés de pel·lícules i vaig pensar «doncs ho faig jo!». Sempre m’havia agradat fer vídeos, amb 15 anys havia penjat algun gameplay a YouTube. Vaig començar l’1 de desembre i en dues setmanes vaig veure que la cosa funcionava. En un mes, per Cap d’Any, ja érem 300.000 seguidors. Va anar tot molt rodat».
Es pot viure a Tarragona i dedicar-te al que et dediques?
«Estic vivint aquest estiu a Tarragona perquè, després de viure uns anys a Barcelona, marxaré el mes que ve a Madrid. De fet, quan vivia a la ciutat comtal, anava a Madrid cada dues setmanes perquè és on es fa tot: les premiers, les oportunitats d’entrevistes, el fet de conèixer gent de la indústria».
Tens 5,2 milions de seguidors a TikTok i 1,2 milions a Instagram. Què fa que connectis tant amb la gent?
«Des d’un principi vaig tenir clar que no volia ser el crític que de deu paraules l’audiència general n’entén sis. Sempre he volgut ser l’amic amb qui comentes la pel·lícula a la sortida del cinema, utilitzant un llenguatge que entenc i parlant del que m’interessa. No tinc un gran coneixement del cinema, però faig l’exercici d’adaptar el meu discurs perquè sigui fàcil d’entendre per tothom».
També expliques l’actualitat de la indústria del cinema.
«Sí, i això encara m’interessa més que donar la meva opinió sobre una pel·lícula. Si analitzes els meus vídeos de l’últim any, l’actualitat de la indústria representa un 20 o 30% del contingut total. M’agrada molt ser el nexe amb el públic general per transmetre aquest tipus de notícies sobre anuncis de futures pel·lícules, per exemple. A més, suposo que també t’exposes menys a opinions negatives i normalment tothom t’agraeix que els mantinguis actualitzats sobre allò que passa».
Amb aquest èxit a les xarxes socials, has pogut entrevistar grans figures del cinema.
«No havia fet mai cap entrevista i la primera oportunitat que em va sorgir va ser amb M. Night Shyamalan —director de films com El sisè sentit o Senyals. Va ser una aventura, un dia amb molts nervis. Quan vaig començar no pensava que tindria accés a directors i actors tan importants, però les distribuïdores i els estudis els interessa que la gent que parla de cinema amb una audiència molt gran els promocioni la pel·lícula. Fer aquestes entrevistes és el que més gaudeixo i el que més agraeixo de la meva feina».
Què t’està semblant aquest any cinematogràfic?
«Més aviat fluix. L’any passat vaig acabar molt content amb tot el que va sortir, però estic molt decebut amb aquest 2025 perquè penso en pel·lícules que m’hagin agradat molt i tan sols en tinc tres o quatre: Sinners, Bring Her Back i F1. No hi ha hagut gaires pel·lícules amb menys pressupost que m’hagin agradat massa».
Hi ha alguna pel·lícula que esperis amb ganes d’aquest any?
«La que més espero és Marty Supreme, la nova de Timothée Chalamet, que interpreta un jugador de tenis taula. M’agrada molt tant ell com la història i fa pinta que serà una de les pel·lícules importants als Oscars. També s’estrena Avatar, que té molts detractors, però a mi m’agrada molt».
Alguna recomanació per als nostres lectors?
«A la cartellera, hi ha poca cosa, però la meva pel·lícula preferida d’enguany és Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, una pel·lícula tailandesa que està a Netflix».