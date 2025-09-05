Laboral
La regidora d'Urbanisme de Reus opta a una plaça municipal a Tarragona
Marina Berasategui i Jordi Dies són els únics candidats a la gerència de Territori de l'Ajuntament
La direcció general de Territori de l’Ajuntament de Tarragona ja té els dos candidats definitius: Marina Berasategui i Jordi Dies. Dues persones que tenen o han tingut relació amb l’Ajuntament de Reus. D’una banda, Berasategui és regidora del consistori reusenc pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i lidera la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat. També va ser Secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, Jordi Dies és gerent de diferents organismes del consistori tarragoní i la seva candidatura no sorprèn. Dies és l’actual gerent de l’Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) i del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (SMHAUSA). També ho va ser de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDET). Des de la seva entrada a l’Ajuntament de Tarragona l’any 2008, ha estat una figura clau dins del consistori. Ara, l’òrgan de selecció del consistori haurà d’escollir un dels dos. La retribució de l’escollit serà de 40.375 euros anuals bruts de retribucions fixes i fins un màxim de 7.125 euros anuals de complement variable. El sou es podrà veure complementat amb les de SMHAUSA pel càrrec de gerent. També es van presentar a la convocatòria de personal tres persones més: Octavi Anguera, Veronica Morote i Lluis Plans. Els tres van ser exclosos per no presentar l’experiència o la documentació necessària pel lloc de treball. Més enllà, el consistori tarragoní també està en procés de selecció del nou gerent de Promoció Econòmica, després d’un primer concurs que es va declarar desert.
Número dos de Montse Adan
L’Ajuntament fa temps que busca algú que sigui el número 2 de la consellera de Comerç i Promoció Econòmica, Montse Adan. Més d’una desena de persones han sigut admeses al concurs per la plaça, entre les quals destaquen l’actual gerent de Mercats i d’EMDET, Daniel Milà, i l’actual directora de Mercats, Mònica Garcia. Després d’una fase d’entrevistes, l’òrgan de selecció de l’Ajuntament prendrà una decisió. El sou del nou gerent serà de 58.066,32 euros anuals bruts de retribucions bàsiques, 21.115,08 euros anuals de complement de lloc de treball i fins a un màxim de 5.278,80 euros anuals de complement variable, en funció de l’avaluació de l’assoliment dels objectius. La creació d’aquests dos llocs de treball han sigut un objectiu de l’executiu de l’alcalde Rubén Viñuales, que aposta pel model gerencial. Sobretot en l’àmbit de Territori, ja que un dels grans reptes de la ciutat és tenir, per fi, un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat. L’última gerència pendent de convocar, segons els plans del batlle, és la de Serveis Generals.