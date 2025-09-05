Medi Ambient
Liciten les obres per restaurar el Camí de Ronda entre el Fortí de la Reina i el Parc del Cossis
La durada estimada dels treballs és de 4 mesos i el pressupost ascendeix a 189.333,47€
L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres per a la restauració ambiental del camí de ronda GR-92. En concret, la part compresa entre el Fortí de la Reina i el Parc dels Cossis. La intervenció forma part del projecte entre blau i verd del pla de sostenibilitat turística en destí 2022 (PSTD) del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europa amb Fons Next GenerationEU.
Concretament aquesta actuació pretén arranjar el camí de ronda, en un tram on la continuïtat pels vianants és complicada ara mateix. D’aquesta manera es podrà anar de la platja del Miracle i l’Arrabassada d’una forma més segura.
Els principals treballs a realitzar consistiran en l’enderroc d’estructures obsoletes a la zona, l’eliminació de peus caiguts existents, la desbrossada de vegetació arbustiva densa, l’eliminació de plantes exòtiques invasores, la delimitació de parts del camí amb tanca de fusta, la instal·lació d’escales o plataforma de fusta i passamans, un mirador panoràmic i finalment la senyalització del camí i la plantació d’herbàcies i arbustives en massa.
La redacció del projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut es va adjudicar a l’empresa Casa dels Ocells. La durada estimada dels treballs és de 4 mesos, i el pressupost ascendeix a 189.333,47€ Iva inclòs.