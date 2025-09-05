La Contra cultural
Àkrida planta la bandera a Barcelona
La companyia tarragonina debuta aquest divendres a la Ciutat comtal amb ‘El noi de la mare’, una peça estrenada a Tarragona que obrirà la temporada del Teatre Aquitània
La Isidra, una dona que podria ser perfectament la nostra àvia, mare, germana o tieta, pateix demència senil, i el seu net intenta reconstruir-ne la vida per complir la seva última voluntat. Aquesta és la sinopsi d’El noi de la mare, l’obra de teatre que aquest mateix divendres s’estrenarà al Teatre Aquitània de Barcelona, i que suposa el debut de la productora tarragonina Àkrida a la Ciutat comtal. El noi de la mare és el primer espectacle de sala de la productora. La dramatúrgia és d’Óscar Balanyà, que va escriure el text per homenatjar la seva àvia. Ell, juntament amb Farners Rubio, són els intèrprets de la peça, i actuen sota la direcció de Marc Pinyol.
L’obra arriba a Barcelona després d’haver-se estrenat, l’abril passat, a la Sala Trono de Tarragona. «Vam decidir enviar el dossier de l’obra als teatres i programadores de la zona de Barcelona i a l’estiu ens van trucar per demanar-nos si voldríem estrenar a l’Aquitània», explica la Farners. El fet d’estrenar a Barcelona, admet, «és un gran objectiu i un molt bon senyal». Així i tot, assegura que «no volem oblidar que el circuit també s’ha de construir en altres espais. L’important és arribar a qualsevol teatre». I, sobretot, subratlla, «el nostre objectiu final és treballar a casa, perquè és on ens poden veure les nostres famílies i les nostres amistats».
La peça arriba a Barcelona després d’haver deixat un molt bon regust a la nostra ciutat. Així ho recorda la Farners: «L’estrena a Tarragona va ser espectacular, perquè es va omplir de mirades amigues, de família i de persones que en van sortir emocionades».
Farners Rubio Moreno i Marc Pinyol Gelabert es van conèixer l’any 2015 al grup de teatre amateur Tornavís Teatre i, després de més de deu obres juntes i d’haver cursat el CFGS en tècniques d’interpretació, van decidir constituir-se com a cooperativa de produccions teatrals i escèniques a Tarragona.
«Nosaltres hem crescut molt gràcies a les mirades de la gent d’aquí, i ens hem sentit molt recolzades per elles en la nostra feina», assegura la Farners. «Amb l’estrena d’El noi de la mare a la Trono, moltes amigues van entendre el que fèiem, i per què tants dies no podíem anar ni a fer un beure».
Les funcions d’El noi de la mare al Teatre Aquitània de Barcelona es faran els divendres 5, 12 i 19 de setembre a les 20 h; els dissabtes 6, 13 i 20 de setembre a les 20 h i els diumenges 7, 14 i 21 de setembre a les 18 h.