Urbaser assumirà la gestió del servei de neteja i recollida de residus el 4 de novembre
L'empresa i l'Ajuntament van formalitzar ahir el nou contracte per 10 anys i 20,2 MEUR anuals
Urbaser començarà a netejar els carrers de Tarragona a partir del 4 de novembre. El director global de serveis urbans de la companyia, Alejandro de la Joya, i l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, van signar ahir el nou contracte de la brossa, el qual tindrà una vigència de deu anys i un cost anual de 20,2 milions d’euros, a més de 26,6 milions en inversions. Això sí, el traspàs del servei trigarà encara unes setmanes a fer-se efectiu.
Viñuales va explicar que, si no hi ha cap imprevist, la nova adjudicatària començarà a operar després del pont de Tots Sants. «Després de 64 anys amb la mateixa gestora —FCC Medio Ambiente—, canviem d’empresa, però sobretot de model», destacava el batlle, qui remarca que «Tarragona mereix aquest pas endavant». L’alcalde s’ha mostrat satisfet per haver pogut formalitzar el contracte després d’haver superat diversos obstacles. Cal recordar que el Tribunal Català de Contractes va excloure la guanyadora del concurs, GBI Paprec, per un recurs d’Urbaser —segona classificada—.
«Per fases»
De la Joya va assegurar que enceten aquesta «nova etapa» amb l’objectiu de «prestar un millor servei, de forma silenciosa, i es percebi que el canvi ha valgut la pena». Viñuales va destacar que una de les principals novetats serà l’adquisició de més d’una cinquantena vehicles per a renovar la flota, la meitat de la qual serà elèctrica i de zero emissions. Reconeixia, però, que la nova maquinària trigarà alguns mesos a arribar i, mentrestant, es podrien llogar equips. En aquest sentit, apuntava que l’arrencada del nou contracte serà «per fases» i podria tardar fins a un any en funcionar «al 100%».
Més enllà de la maquinària, es renovaran 966 contenidors, se’n restauraran 1.893 més i se’n compraran 2.939 per a la recollida comercial. A més, s’hi incorporaran nous contenidors específics per a la recollida de tèxtil i olis usats i es renova gran part del parc de contenidors. L’adjudicatària també farà neteja sota tots aquests recipients, que s’aixecaran amb vehicles específics equipats amb hidropressió.
D'altra banda, el servei de neteja i recollida de residus s’estendrà a zones que fins ara no estaven incloses en el contracte —Joan XXIII i Tamarit— i a espais privats d’ús públic com els interblocs de Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau.
La neteja viària es reforçarà especialment durant la temporada d’estiu, amb l’increment en l’ús d’aigua no potable i reutilitzada, així com per Nadal i Setmana Santa. A més, hi haurà serveis de repàs en horari de tarda, diumenges i festius, i es crearan brigades específiques per a actuacions urgents a la via pública, excrements d’animals, buidatge de papereres o pintades. També s’incorporaran brigades específiques per als polígons industrials i comercials.
La nova adjudicatària implantarà un servei contra el malbaratament alimentari i també un sistema de recollida de voluminosos, així com de poda, porta a porta amb cita prèvia. També s’oferirà aquest mateix servei als comerços de la ciutat i les Gavarres.
En el nou contracte també s’ha volgut potenciar la transparència i, per això, s’implementarà una plataforma informàtica que compararà el servei planificat amb el real, una informació que es podrà consultar en obert a la web municipal. Tanmateix, el consistori ha contractat una empresa externa —Aporta— que s’encarregarà del control de qualitat del servei.