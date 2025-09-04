Habitatge
Tarragona, tercera ciutat de l'Estat amb més aspirants per cada habitació de lloguer que surt al mercat
A Tarragona, 46 persones competeixen per cada nova oferta, només per darrere de Palma (65) i Sant Sebastià (62)
Tarragona va ser la tercera ciutat de l'Estat amb més aspirants per cada habitació nova que surt al mercat de lloguer durant el segon trimestre, amb 46 persones, només per darrere Palma (65) i Sant Sebastià (62) a conseqüència dels elevats preus i la competència per accedir a un habitatge, segons dades de la plataforma Idealista.
A Barcelona, van ser 22 persones, la mateixa xifra que la mitjana del conjunt de l'Estat. La capital catalana és una de les ciutats on s'ha reduït la competència per cada habitació, en un 28% anual, el mateix percentatge que altres ciutats amb un mercat dinàmic com Palma i València. Pel que fa a les altres capitals catalanes, hi ha 39 aspirants per cada habitació de lloguer a Girona i 35 a Lleida.