Equipaments
La segona biblioteca pública més gran de Catalunya s’ubicarà a Tarragona
Aquest dijous ha tingut lloc la reunió entre Ministeri, Ajuntament i Generalitat per començar a treballar el projecte
Aquest dijous ha tingut lloc la reunió de la Comissió Interadministrativa que conformen l’Ajuntament de Tarragona, el Ministeri de Cultura i la Generalitat de Catalunya, i es va informar de la decisió del Ministeri de Cultura de donar suport al projecte per a que la nova biblioteca pública de Tarragona s’ubiqui en un dels espais actualment disponibles del complex de Tabacalera. La inversió mínima prevista pel Ministeri per a la construcció de la nova biblioteca és de 20 milions d’euros. D’acord amb les previsions de la Comissió, la nova biblioteca disposarà d’una superfície mínima de 10.000 m2 la qual cosa la situarà com la segona biblioteca pública més gran de Catalunya darrera de la futura nova Biblioteca Pública de Barcelona.
Els treballs tècnics de la Comissió se centraran les properes setmanes en acabar de determinar els espais concrets on s’ubicarà la biblioteca, la fórmula de cessió d’aquests espais actualment municipals al Ministeri de Cultura, així com en acabar de definir el pla d’usos i serveis d’aquest nou equipament.