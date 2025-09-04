Política
Salvador Illa presidirà un Consorci de Tàrraco que neix amb 39,7 MEUR en inversions compromeses
La Diputació, el Ministeri de Cultura i l’Arquebisbat en formaran part mitjançant un conveni que s’ha de concretar
El 1993 a Tarragona es va començar a explorar la possibilitat de crear un consorci entre administracions per a gestionar el patrimoni de Tàrraco. 32 anys més tard, el Consorci de Gestió del Patrimoni romà de Tarragona arrenca. Estarà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i unificarà la gestió del conjunt patrimonial. Els ens fundadors seran l’Ajuntament, la Generalitat i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mentre que la Diputació, el Ministeri de Cultura i l’Arquebisbat s’hi integraran mitjançant un conveni.
Els representants de les administracions van presentar ahir el Consorci, que actuarà com una institució autònoma, blindada als futurs canvis polítics. S’establirà un Consell General, presidit per Illa, i un Comitè Executiu, que liderarà l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. A banda, s’instituirà un Consell Assessor i de Participació Local, on tindran cabuda els altres ajuntaments que formen part del conjunt de Tàrraco: Altafulla, Constantí i Roda de Berà, així com experts i la societat civil. En total, la plantilla del Consorci serà d’unes 90 persones, que treballaran des de la ciutat. 52 provinents de l’Ajuntament, 28 provinents de la Generalitat i 9 noves incorporacions, totes elles previstes pel 2026. Així, els espais patrimonials de Tàrraco s’unificaran i tindran una mateixa forma de treballar en àmbits com la promoció, la conservació i la recerca científica.
Segons han explicat als mitjans de comunicació Josep Maria Carreté, secretari general de Cultura de la Generalitat, Jordi Martí, secretari d’Estat de Cultura, Nacho García, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, i José Luis Martínez, cap dels serveis jurídics de la Generalitat, pròximament s’han d’aprovar els estatuts de l’ens i el pla de viabilitat financera. La redacció del conveni es durà a terme a finals d’any. Amb tot, s’espera que a partir del gener del 2027 el Consorci ja treballi de facto. Cal destacar que la Generalitat aportarà dos milions d’euros anuals per inversió en el patrimoni, mentre que el consistori n’aportarà 1,2 milions pel mateix motiu i també passarà a l’ens la recaptació del Museu d’Història, que és d’un milió d’euros anuals.
Pel que fa al Ministeri, la seva col·laboració econòmica no està marcada, però fins al 2027 aportarà uns 4 milions d’euros anuals en diferents projectes a la ciutat, com la reforma de la Necròpolis. A partir del 2028, l’aportació de l’Estat no s’ha concretat, tot i que anirà marcada per les necessitats del Consorci, segons va explicar Jordi Martí, secretari d’Estat de Cultura. L’aportació de la Diputació s’ha d’acabar de concretar.
Pel que fa a l’Arquebisbat, no s’ha anunciat encara cap col·laboració econòmica. Segons ha pogut saber Diari Més, no es preveu que aporti diners al Consorci, sinó que el seu paper serà el de propietari d’una gran part del conjunt patrimonial de Tàrraco. «Hem d’explorar les opcions perquè pugui ser membre de ple dret. Tindrà tot el paper dintre de l’ens que vulgui tenir», va exposar el secretari general de Cultura.
Amb tot, el pressupost previst del Consorci per l’any vinent és de 8,7 milions d’euros. Aquesta tarda s’ha celebrat l’acte institucional de presentació del Consorci, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa i del Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, així com de l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i l’arquebisbe Joan Planellas.
Capital cultural
«Tarragona és la capital cultural de Catalunya i Espanya. No ho estàvem fent prou bé. Aquestes actuacions transformaran completament la manera com cuidem el patrimoni», va expressar Salvador Illa. «La imatge d’avui vol transmetre que és important que totes les administracions siguem al Consorci. Ningú se sent forçat i tothom s’hi vincula de la forma més còmoda», va afegir el president. «Tenim un compromís clar: volem defensar aquest llegat per a les futures generacions», va assegurar per la seva banda Ernest Urtasun. «En aquest museu ja hem invertit 8 milions d’euros, que faran del MNAT una referència per entendre el món romà», va recordar el ministre.
L’arquebisbe també va dir-hi la seva. «L’Església de Tarragona està acostumada al treball en equip i compromès amb la cultura. Aquestes raons han impulsat que les administracions comptin amb l’Arquebisbat», va dir Planellas. En l’acte, la persona més feliç era l’alcalde de Tarragona. «Em sento orgullós i responsable. Hem de fer que cada nen i nena de Tarragona conegui la història que trepitja. El repte és immens. El patrimoni ha de ser el motor del nostre futur», va concloure.