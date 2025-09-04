Fotografia
La Part Alta de Tarragona llueix balcons de llegenda
Ophélie Giralt, fotògrafa francesa i membre del col·lectiu Photo KM0, ha treballat en el projecte ‘Llegendes’ amb infants de la ciutat
Els balcons de la Part Alta de Tarragona s’han convertit en escenaris per a les llegendes del Camp de Tarragona. Fotografies de gran format, signades per la fotògrafa francesa Ophélie Giralt, membre del col·lectiu Photo KM0, vesteixen els carrers en el marc del projecte Llegendes.
Aquest treball neix de l’interès de Giralt per les històries populars i pels personatges imaginaris que, segons explica, «no serveixen per explicar el món, sinó per habitar-lo d’una manera diferent». L’autora, que viu a Tarragona, ha volgut explorar el llegat oral de la zona a través de tretze nens i nenes que són els protagonistes absoluts del projecte. «Ells aporten una espontaneïtat i una creativitat que els adults sovint han perdut. També és una manera d’aprendre i transmetre d’una altra forma: aquí els infants no són només espectadors, sinó que esdevenen actors del relat», detalla la fotògrafa. Giralt també explica que el procés creatiu ha estat tan important com el resultat. Els infants han llegit i escoltat llegendes —algunes molt conegudes i d’altres gairebé oblidades—, les han dibuixat, han dissenyat els seus personatges i han participat en la confecció dels vestits i accessoris. Junts, han imaginat escenaris i han donat forma visual a cada història. El resultat són retrats on el vestuari i els decorats no són simples complements, sinó una finestra oberta a mons paral·lels sorgits de la complicitat entre autora i participants.
La decisió de mostrar les imatges als balcons de la Part Alta tampoc no és casual. Giralt defensa que «treure les fotografies dels museus i situar-les a l’espai públic permet que les llegendes s’inscriguin en la vida quotidiana de la ciutat i dialoguin directament amb veïns i vianants».
El treball d’Ophélie Giralt combina la fotografia i la costura. Ha presentat projectes a festivals de França i del Brasil, i el 2024 va publicar Sagnir, un llibre centrat en les llegendes de les illes Fèroe. Finalista del premi Révélation La Saif x La Kabine a Arles 2025, avui viu i treballa a Tarragona.
Amb Llegendes, detalla l’artista, «he descobert la importància de la transmissió popular, molt viva en les festes i les tradicions. I, sobretot, he après a treballar en una llengua i una cultura noves, gràcies als infants».
Aquesta exposició ha estat impulsada per l’Ajuntament de Tarragona amb la coordinació de Photo KM0 i el suport de Tarragona Turisme. La inauguració de Llegendes es farà aquest divendres, 5 de setembre, a les 20 h a la Baixada de Misericòrdia i comptarà amb la presència de l’autora i del president del col·lectiu Photo KM0, Pep Escoda.
L’autora farà dues visites guiades els dissabtes 6 i 13 de setembre a les 11 h. A més, un mapa amb codis QR disponible a l’Espai Turisme permet conèixer el que hi ha darrere de cada imatge.