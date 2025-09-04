Cultura
El Ministeri de Cultura invertirà 20 milions d'euros per a la Biblioteca Provincial
«Tarragona tindrà l’equipament que mereix», va assegurar aquest dimecres el ministre Ernest Urtasun
El Ministeri de Cultura va aprofitar la presentació del Consorci d’ahir per anunciar que destinarà 20 milions d’euros per a la construcció de la futura Biblioteca Provincial a la Tabacalera. Si bé encara no hi ha un projecte fet, l’Estat va mostrar el seu compromís amb el nou espai cultural a la ciutat. «Tarragona tindrà la biblioteca que mereix, que s’integrarà en un espai de creixement urbà», va exposar Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
En aquest sentit, el govern estatal buscarà reparar un greuge. «La ciutat no ha comptat amb els recursos que mereix en els últims anys», va reconèixer Jordi Martí, secretari d’Estat de Cultura. «La nova biblioteca reforçarà i situarà Tarragona en l’àmbit cultural del país», va afegir Urtasun.
Ara, el pas a seguir és la cessió de l’espai per part del consistori. Després, s’haurà de redactar el projecte constructiu. El nou espai tindrà uns 10.000 metres quadrats. La ubicació definitiva es va desencallar aquesta setmana, fruit d’un pacte entre el grup de Junts al Congrés dels Diputats i el Ministeri.
Una mesura que s’ha celebrat des del govern municipal i des de la majoria de grups del consistori. En Comú Podem va exposar que «posa fi a anys d’incertesa i consolida una fita històrica per a la ciutat». El grup municipal que s’hi ha oposat és el Partit Popular: «Tarragona sempre surt perdent. En comptes de tenir un edifici nou, amb nous equipaments i espais, seguim hipotecant la Tabacalera».