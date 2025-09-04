Ciutat
El Mercat de Nit tornarà a omplir de música i gastronomia la plaça Corsini el 13 de setembre
Una quinzena de parades oferiran més de 40 varietats de tapes en una de les nits més especials de Santa Tecla
La sisena edició del Mercat de Nit se celebrarà el pròxim dissabte 13 de setembre al Mercat Central i Plaça Corsini. A partir de les 20 h i fins ben entrada la matinada, una quinzena de parades oferiran més de 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics en una de les nits més especials del calendari festiu de Santa Tecla, que comptarà amb una gran varietat d'actuacions musicals.
A més, com a novetat, els paradistes oferiran una selecció d’esmorzars de forquilla al matí. Els tiquets per als esmorzars es poden aconseguir a la parada de La Teca i la Meca del Mercat Central fins al 10 de setembre i a les parades participants a partir de llavors.