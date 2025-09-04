Neteja
L'Ajuntament de Tarragona i Urbaser signen el contracte de la brossa per deu anys i 20,2 milions anuals
El nou servei reforçarà la neteja viària i preveu la retirada de contenidors soterrats
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el director global de serveis urbans d'Urbaser, Alejandro de la Joya, han signat aquest dijous el contracte entre l'ajuntament i la companyia per al servei de recollida de la brossa de la ciutat. El contracte és per deu anys a raó de 20,2 milions d'euros anuals, a més de 26 milions més en inversions.
L'empresa substitueix FCC, que s'ha encarregat del servei les darreres sis dècades. El nou contracte preveu reforçar la neteja viària i arribar a zones i barris que l'anterior plec no preveia, com Joan XXIII, Tamarit o espais privats d'ús públic. A més, el consistori s'ha compromès a retirar els contenidors soterrats en els pròxims sis mesos. L'inici efectiu del contracte serà a principis de novembre.