Patrimoni
La Generalitat intervindrà al Teatre Romà amb una instal·lació de realitat virtual
També s'arranjarà l'espai interior i es pacificaran els carrers de l'entorn
En el marc del Consorci de Tàrraco, la Generalitat de Catalunya va anunciar aquest dimecres que intervindrà al Teatre Romà amb una instal·lació de realitat virtual. Aquesta acció s’emmarcarà dins del programa Els ulls de la història, que busca fer difusió del patrimoni català.
En aquest sentit, s’espera que les obres arrenquin el 2026 i estiguin acabades a inicis del 2027, amb un cost d’uns 2 milions d’euros. La instal·lació tecnològica no anirà sola, sinó de la mà d’actuacions a l’entorn del recinte. El carrer Sant Magí viurà una pacificació, llargament reclamada pels veïns, i hi haurà també un canvi en la museografia dins del jaciment.
A banda, es faran treballs de millora de l’accessibilitat del parc urbà, amb noves zones, murs de contenció i talussos. «També es protegiran i arranjaran les restes romanes. Millorarà la visita i donarà un salt de qualitat», va expressar ahir Josep Maria Carreté, secretari general de Cultura de la Generalitat.
Posar en valor
La Generalitat, titular de l’espai, buscarà posar en valor l’escena del teatre romà i treballarà sobre les restes. Més enllà dels canvis, l’estructura de ferro actual es mantindrà. Així, es busca multiplicar les visites en un espai sovint oblidat.