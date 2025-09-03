Exposicions
El planeta Terra, sense filtres
Aquesta temporada CaixaForum Tarragona acollirà les exposicions ‘Colors del món’, amb fotografies de National Geograhic, i ‘Naufragis. Arqueologia submergida’
La tardor tarragonina té, entre altres al·licients, l’anunci de la temàtica de les noves exposicions de temporada de CaixaForum. L’espera s’ha acabat aquest mateix dimarts, amb l’anunci de les dues exposicions que La Fundació ”la Caixa” ha dissenyat per al seu centre de Tarragona.
Es tracta de Colors del món i Naufragis. Arqueologia submergida, dues exposicions que transiten per la superfície del planeta i el fons marí, respectivament. La nova temporada arrencarà el pròxim 18 de setembre amb l’exposició Colors del món.
En aquesta, reconeguts fotògrafs de National Geographic mostren la diversitat paisatgística i cultural del planeta a través d’instantànies que reivindiquen la captura i l’ús del color. Aquest recorregut ens acosta racons que van des de Papua Nova Guinea fins a Xile, passant per l’Índia o la República Democràtica del Congo.
La segona exposició, Naufragis. Arqueologia submergida, es podrà visitar a partir del 25 de març i està organitzada en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). La mostra convida el visitant a submergir-se fins al fons marí per descobrir com treballen els professionals de l’arqueologia subaquàtica, i de quina manera els derelictes o restes de vaixells enfonsats, així com els carregaments que portaven, ens ajuden a reconstruir la nostra pròpia història.
D’aquesta manera es vol, també, reivindicar el paper de l’arqueologia subaquàtica en l’estudi, la custòdia i la protecció d’un immens llegat que reposa des de fa segles en un indret sovint inaccessible: el fons del mar.
Aquest setembre, però, CaixaForum Tarragona ja ha començat la seva activitat i aquesta mateixa setmana acollirà l’espectacle familiar On és quan ja no hi és?, en el marc del programa del Festival FITT-Noves Dramatúrgies.
Es tracta d’un espectacle de titelles recomanat per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys que arriba a Tarragona de la mà de la companyia Coma14 (Illes Balears), i que fa un recorregut poètic pels objectes i sensacions que ens desperten els records de les persones que ja no hi són. L’entrada té un preu de 6 euros i la representació es farà aquest dissabte a les sis de la tarda.