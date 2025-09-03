Successos
Mor un home ofegat a la zona del Port de Tarragona aquesta matinada
Un testimoni ha alertat que una persona havia entrat a l'aigua i que no n'havia sortit i l'havia perdut de vista
Un home ha mort després d’ofegar-se a la zona del Port de Tarragona aquest dimecres. Cap a dos quarts de 2 de la matinada, un testimoni ha alertat que una persona havia entrat a l’aigua a la zona del Moll de Pescadors, al barri del Serrallo de Tarragona, i que no n’havia sortit i l’havia perdut de vista.
Els submarinistes del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers n’han localitzat el cos sense vida cap a les 4 de la matinada a pocs metres de l’últim punt d’albirament. Fins al lloc, s’hi havien desplaçat una vintena de Bombers, amb nou dotacions, entre les quals submarinistes del GRAE i unitats lleugeres de coordinació i comandament.
També s’hi han desplaçat dispositius de la Secció Fiscal i UOPJ de la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, de la Policia Portuària, de Salvament Marítim, de la Guàrdia Urbana de Tarragona, de la Creu Roja i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb una ambulància.
Els primers efectius que han arribat a lloc han iniciat la recerca amb focus d'il·luminació pel límit entre la làmina d'aigua i la plataforma del port i amarres propers. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha fet recerca per totes les embarcacions que es trobaven amarrades a la zona i per zona urbana, i una embarcació de Creu Roja i Salvament Marítim s'ha encarregat de fer recerca per làmina d'aigua.
Els submarinistes del GRAE han realitzat una recerca subaquàtica intensiva a la zona de l’últim punt d’albirament i poc abans de les quatre de la matinada, han localitzat el cos de la víctima. Amb la prèvia autorització de la comitiva judicial, han extret el cos de la víctima del mar.