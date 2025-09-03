Equipaments
El Ministeri de Cultura invertirà 20 MEUR per crear la nova Biblioteca Provincial de Tarragona a la Tabacalera
El ministre Ernest Urtasun ho ha avançat aquest dimecres a Tarragona, en la presentació de la creació del Consorci de Tàrraco
El Ministeri de Cultura ha aprofitat la presentació del Consorci de Tàrraco per anunciar que destinarà 20 milions d'euros per a la construcció de la futura Biblioteca Provincial a la Tabacalera. Si bé encara no hi ha un projecte fet, l'Estat ha mostrat el seu compromís amb el nou espai cultural a la ciutat.
«Les biblioteques son palaus del poble. Estem parlant d’una aposta per reforçar la capitalitat cultural de Tarragona. És i ha de ser reconeguda com una de les grans capitals culturals d’Espanya», ha expressat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Ara, el primer pas l'haurà de fer l'Ajuntament, qui haurà d'aprovar en consell plenari la cessió de 10.000 metres quadrats de la Tabacalera a l'Estat. L'objectiu és que la licitació de la redacció del projecte executiu es liciti a finals d'any i l'any vinent es redacti. Posteriorment, s'haurà d'aprovar i, després, licitar-ne les obres.
Un «deute» amb la ciutat
«La ciutat no ha comptat amb els recursos que mereix en els últims anys», ha reconegut Jordi Martí, secretari d'Estat de Cultura, durant l'explicació del projecte.
Tot just ahir es va fer oficial l'anunci de la ubicació de la Biblioteca Provincial a la Tabacalera, pactat entre Junts i el Ministeri de Cultura.
L'actual seu de la Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona se situa al carrer Fortuny, ocupant un espai de 1.800 metres quadrats, una superfície per sota de la mitjana nacional amb relació a la població de la ciutat. La nova seu permetrà disposar d'unes instal·lacions més àmplies, que augmentin la superfície d'ús bibliotecari i l'espai d'emmagatzematge de dipòsits, així com els espais polivalents per prestar serveis clau com ara activitats formatives, informació ciutadana o serveis adreçats a la població jove, entre d'altres. A més, permetrà una millora important en l'accessibilitat.