Cultura
'Jovent', un viatge emocional que reflexiona sobre les expectatives vitals dels joves, s'estrena al FITT de Tarragona
Mambo Project proposa una experiència immersiva amb les veus d'adolescents, interpretats per persones grans
'Jovent', de la companyia Mambo Project, s'estrenarà aquest dijous a la 12a edició del FITT-Noves Dramatúrgies de Tarragona, que arrenca aquest dimecres al vespre. L'obra és una proposta documental i immersiva que recull les veus de més d'un centenar de joves d'arreu de Catalunya que reflexionen sobre les seves expectatives de futur al llarg de la vida per tal d'entendre qui són.
A través de la tècnica verbatim, actors de la tercera edat es posen a la pell d'aquests joves, generant un contrast escènic i dibuixant un pont entre generacions. "Volíem crear aquest mirall, ells encarnen aquest cos que els joves s'imaginen en un futur. Aquest joc visual ens semblava molt interessant", ha dit la directora Nina Solà.