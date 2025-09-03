Societat
La història del Chartreuse, el licor secret que vol tornar a produir-se a Tarragona
L’empresa es planteja tornar a envellir el seu producte a la ciutat i embotellar-lo com Chartreuse de Tarragona
El Chartreuse és un licor d’herbes francès elaborat a partir de la maceració de nombroses plantes en un aiguardent d’alta graduació. El seu nom ret homenatge al monestir cartoixà de la Gran Chartreuse, als Alps, el topònim del qual al·ludeix al massís de la Chartreuse.
La història del Chartreuse es remunta a 1605, quan el duc d’Estrée va entregar als monjos de la cartoixa de París un manuscrit amb la fórmula “Élixir de Longue Vie”. Encara que la recepta va resultar massa complexa i va quedar abandonada, segles després la Gran Chartreuse va aconseguir rescatar-la. A Saint-Pierre-de-Chartreuse, la farmàcia de la cartoixa va començar a elaborar l’“Élixir végétal” i, a partir de 1764, el va comercialitzar, donant lloc al “Liqueur de santé” derivat d’aquella base.
A la dècada de 1840 va aparèixer el chartreuse groc, més suau que el verd, i l'any 1860 es va construir la destil·leria del monestir per formalitzar la seva producció. La Revolució Francesa va interrompre la vida monàstica i, l'any 1793, els cartoixans van cessar la destil·lació. La comunitat va tornar l'any 1816 i va reprendre l’elaboració, consolidant així una tradició que combinaria botànica, monestir i tècnica de destil·lació.
El punt d’inflexió per a Tarragona arriba l'any 1903, quan els cartoixans van ser expulsats de França i van portar el seu secret a Tarragona, establint una destil·leria que va popularitzar el licor sota el nom “Tarragona”. Entre 1921 i 1929, es va produir a Marsella amb el mateix nom, mantenint viva la marca fora de França. Després de la Segunda Guerra Mundial, els monjos van tornar a França i van reprendre la producció a Voiron (Isère), mentre Tarragona va deixar d’operar l'any 1989, tancant la destil·leria.
Avui dia, l’elaboració de Chartreuse es concentra a Voiron. El procés continua sent un secret: unes 130 herbes es maceren en alcohol de raïm i, després de destil·lar-se, el desenvolupament continua amb mel destil·lada i xarop de sucre, abans del seu envelliment en roure. La “sala de les plantes” del monestir continua sent l’epicentre de la barreja, transmesa de generació en generació per només dos monjos.
Això sí, segons ha pogut saber Diari Més, Chartreuse vol tornar a Tarragona per envellir el seu licor i construir un museu. La firma francesa ha proposat a la Generalitat de Catalunya la creació d’un museu a la fàbrica del barri del Port on els monjos cartoixans van destil·lar, entre 1903 i 1989, aquest emblemàtic licor. No només això, sinó que l’empresa es planteja tornar a envellir el seu producte en aquestes instal·lacions i embotellar-lo com Chartreuse de Tarragona.