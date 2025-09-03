Equipaments
La Generalitat invertirà 2,5 MEUR en la creació d’un espai cultural a l’antiga Chartreuse
L’administració catalana vol recuperar les parts del complex que estan en desús i obrir-les a la ciutadania
La Generalitat de Catalunya té previst invertir 2,5 milions d’euros en l’antiga fàbrica de la Chartreuse, situada a la Part Baixa. L’any 2013, l’edifici principal es va convertir en la seu de l’Escola Oficial d’Idiomes, però no es va donar cap ús a la resta de naus que hi ha al complex. L’administració catalana vol transformar part d’aquestes instal·lacions, que actualment estan buides, en un espai d’usos culturals obert a la ciutadania.
Segons ha pogut saber el Diari Més, s’impulsarà un equipament multifuncional que podrà acollir obres de teatre o concerts de petit format, i on les companyies de teatre podran fer els seus assajos. D’altra banda, s’hi podran organitzar tallers, formacions, jornades, taules rodones i altres esdeveniments pensats per als tarragonins.
L’Ajuntament de Tarragona «acompanyarà» la Generalitat en el procés per recuperar la part del recinte en desús. «Posarem a la seva disposició tot el que necessitin», explica la portaveu del govern municipal i consellera de Cultura, Sandra Ramos, qui recorda que les instal·lacions són de titularitat autonòmica i, per tant, la inversió anirà a càrrec de l’administració catalana.
«Ens interessa molt que el complex de la Chartreuse es pugui completar», assenyala la segona tinenta d’alcalde, qui afirma que també «és important obrir al públic els jardins i el pati que hi ha darrere del magatzem». Ramos remarca que «la Part Baixa és un focus d’interès» per al govern tarragoní i celebra que la Generalitat vulgui «dotar el barri de més equipaments culturals».
En aquest sentit, l’edil recorda que, la setmana passada, l’Ajuntament va licitar les obres del futur Centre Cívic del barri del Port, el qual es construirà en l’edifici abandonat situat al número 8 del carrer Santiyán. «Habilitarem un altre espai perquè les entitats puguin tenir llocs on desenvolupar part de les seves activitats», assenyala. La consellera apunta que aquesta intervenció està inclosa dins del Pla Integral de la Part Baixa (PIPB), una proposta que el consistori presentarà a la convocatòria del Pla de Barris per optar a subvencions.
«Emplaçament fantàstic»
«La fàbrica de la Chartreuse ja té molta vida amb l’Escola Oficial d’Idiomes i el que volem ara és que s’obri també a la gent del barri i de tota la ciutat», afirma Ramos, qui remarca que es troba en un «emplaçament fantàstic» amb «la plaça dels Infants just al davant». Les obres que es van dur a terme l’any 2013 per al trasllat de l’EOI van ser claus per a la recuperació d’unes instal·lacions que van deixar de funcionar el 1989.
Més enllà de la reconversió de l’edifici principal, es va condicionar tota la plaça —que es va plantejar com una continuació de la plaça dels Infants—, així com els tallers. També es va restaurar la façana de l’edifici dels alambins, però l’interior va quedar buit i no es va acabar de definir quin seria el seu ús.
D’altra banda, per tal de millorar la configuració del complex, es va enderrocar el celler que donava a les conegudes com «cent escales» i es va redimensionar l’escala de l’interior de la torre del rellotge per afegir-hi un ascensor adaptat.
Pol cultural
El cost d’aquesta intervenció va ascendir fins als set milions d’euros, uns diners que va avançar l’Ajuntament de Tarragona en el seu moment i que la Generalitat està retornant al consistori des que van finalitzar les obres. L’administració catalana va adquirir l’edifici de la Chartreuse el febrer del 1991 i, després del trasllat de l’EOI, ara preveu fer-hi una nova inversió milionària per construir-hi un espai cultural. A més, aquest quedarà a tocar de la Tabacalera, un equipament que es convertirà en un dels principals pols culturals i educatius de la ciutat i que ajudarà a dignificar la Part Baixa en els pròxims anys.