Patrimoni
El Consorci de Tàrraco estarà presidit per Salvador Illa amb l'Ajuntament i la Generalitat com a fundadors
El Ministeri i la Diputació aportaran econòmicament des de fora mitjançant un conveni
El Consorci de Gestió del Patrimoni romà de Tarragona estarà presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i unificarà la gestió del conjunt patrimonial. Els ens fundadors seran l'Ajuntament, la Generalitat i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, mentre que la Diputació, el Ministeri de Cultura i l'Arquebisbat s'hi integraran mitjançant un conveni.
Els representants de les administracions han presentat avui el Consorci, que actuarà com una institució autònoma, blindada als futurs canvis polítics. S'establirà un Consell General, presidit per Illa, i un Comitè Executiu, que liderarà l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. A banda, s'instituirà un Consell Assessor i de Participació Local, on tindran cabuda els altres ajuntaments que formen part del conjunt de Tàrraco: Altafulla, Constantí i Roda de Berà, així com experts i la societat civil.
En total, la plantilla del Consorci serà d'unes 90 persones, que treballaran des de la ciutat. 52 provinents de l’Ajuntament, 28 provinents de la Generalitat i 9 noves incorporacions, totes elles previstes pel 2026. Així, els espais patrimonials de Tàrraco s'unificaran i tindran una mateixa forma de treballar en àmbits com la promoció, la conservació i la recerca científica.
El gener del 2027, en marxa
Segons han explicat als mitjans de comunicació Josep Maria Carreté, secretari general de Cultura de la Generalitat, Jordi Martí, secretari d'Estat de Cultura, Nacho García, conseller de Patrimoni de l'Ajuntament, i José Luis Martínez, cap dels serveis jurídics de la Generalitat, pròximament s'han d'aprovar els estatuts de l'ens i el pla de viabilitat financera. La redacció del conveni es durà a terme a finals d'any. Amb tot, s'espera que a partir del gener del 2027 el Consorci ja treballi de facto. Cal destacar que la Generalitat aportarà dos milions d'euros anuals per inversió en el patrimoni, mentre que el consistori n'aportarà 1,2 milions pel mateix motiu i també passarà a l'ens la recaptació del Museu d'Història, que és d'un milió d'euros anuals.
Pel que fa al Ministeri, la seva col·laboració econòmica no està marcada, però fins al 2027 aportarà uns 4 milions d'euros anuals en diferents projectes a la ciutat, com la reforma de la Necròpolis. A partir del 2028, l'aportació de l'Estat no s'ha concretat, tot i que anirà marcada per les necessitats del Consorci, segons ha explicat Jordi Martí, secretari d'Estat de Cultura. L'aportació de la Diputació serà de 100.000 euros anuals.
Paper de l'Arquebisbat
Pel que fa a l'Arquebisbat, no s'ha anunciat encara cap col·laboració econòmica. Segons ha pogut saber Diari Més, no es preveu que aporti diners al Consorci, sinó que el seu paper serà el de propietari d'una gran part del conjunt patrimonial de Tàrraco. «Hem d'explorar les opcions perquè pugui ser membre de ple dret. Tindrà tot el paper dintre de l'ens que vulgui tenir», ha exposat el secretari general de Cultura.
Amb tot, el pressupost corrent previst del Consorci per l'any vinent és de 6,38 milions d'euros.
Aquesta tarda s'ha celebrat l'acte institucional de presentació del Consorci, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa i del Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, així com de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.
«Tarragona s’ha posat al centre de la presa de decisions tant des de Madrid com de Barcelona i això ho veiem amb molts bons ulls. Aquest Consorci comença avui a caminar el que serà l’inici d’un gran camí, d’un gran futur per la ciutat i sobretot pels seus ciutadans i el patrimoni de Tàrraco», ha expressat Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
«Em sento orgullós i responsable. Les noves generacions mereixen rebre aquest llegat en les millors condicions», ha afirmat. «Vull que sigui un espai de proximitat amb la ciutadania. Hem de fer que cada nen i nena de Tarragona conegui la història que trepitja. El repte és immens. El patrimoni ha de ser motor del nostre futur», ha afegit.
Per la seva banda, l’arquebisbe Joan Planellas ha agraït «especialment al president Illa i també a l’alcalde Viñuales per la invitació de formar part del Consorci», i ha remarcat també el valor històric i cultural que preserva l’Església: «Els 2.300 anys de relat històric segueixen avui en vida a la Catedral».
«L’Església de Tarragona està acostumada al treball transversal, en equip i compromesa amb la cultura. Aquestes raons han impulsat que les administracions comptin amb l’Arquebisbat per aquest il·lusionant projecte», ha conclòs.
També ha intervingut la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, que ha destacat el compromís de la institució. «Avui és un moment molt important. La Diputació està compromesa amb el patrimoni romà. El patrimoni romà és un gran actiu turístic, que volem cuidar com el patrimoni familiar. Volem impulsar-lo i desestacionalitzar-lo», ha remarcat. «Es crea una eina molt potent. És un pas determinant. Compartir coneixements i aglutinar recursos econòmics és la manera d’assegurar el futur del patrimoni», ha assenyalat.
«Ja els puc avançar que des del Ministeri acompanyarem Tarragona. Tenim un compromís clar: volem defensar aquest llegat per a les futures generacions», ha assegurat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. «En aquest museu ja hem invertit 8 milions d’euros, que faran del MNAT una referència per entendre el món romà. També hem recuperat la Necròpolis i l’any vinent posarem en marxa un nou relat i museografia», ha recordat.
El ministre ha valorat el nou ens com una oportunitat que «permetrà optimitzar recursos i ser més eficients i ambiciosos en la gestió».«Apostem per reforçar la capitalitat cultural de la ciutat. El patrimoni romà ens obre al món i ens connecta amb les nostres arrels més profundes», ha conclòs.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha volgut destacar la importància de cuidar el llegat històric. «No ho estàvem fent prou bé. Aquestes actuacions transformaran completament la manera com cuidem el patrimoni de Tarragona», ha assegurat.
També ha posat en valor el el treball conjunt, afirmant que «l’alcalde de Tarragona avui està molt content i té motius per estar-ho. Viñuales és un alcalde obert i desenfadat i habitualment improvisa, però avui no, avui ha llegit. Et felicitem, alcalde, perquè has treballat molt».
«Hem començat a treballar amb la constitució d’una eina, el Consorci. Tindrà un camí administratiu, i és important que totes les administracions hi siguem. La imatge d’avui vol transmetre això: ningú se sent forçat i tothom s’hi vincula de la forma més còmoda», ha expressat.
20 MEUR per la Biblioteca Provincial
El Ministeri de Cultura ha aprofitat la presentació del Consorci per anunciar que destinarà 20 milions d'euros per a la construcció de la futura Biblioteca Provincial a la Tabacalera. Si bé encara no hi ha un projecte fet, l'Estat ha mostrat el seu compromís amb el nou espai cultural a la ciutat. «La ciutat no ha comptat amb els recursos que mereix en els últims anys», ha reconegut Jordi Martí, secretari d'Estat de Cultura.
Qui també ha aprofitat per anunciar un altre projecte ha sigut la Generalitat, en aquest cas al Teatre Romà. L'administració autonòmica impulsarà un projecte de realitat virtual al monument, que explicarà la seva història i transformarà l'experiència dels visitants. Aquest projecte anirà acompanyada de diferents intervencions a tot l'entorn del recinte romà, com un nou parc urbà.