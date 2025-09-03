Societat
Chartreuse vol tornar a Tarragona per envellir el seu licor i construir un museu
Segons ha pogut saber el Diari Més, la firma francesa així ho ha proposat a la Generalitat de Catalunya
Chartreuse vol tornar a Tarragona. Segons ha pogut saber el Diari Més, la firma francesa ha proposat a la Generalitat de Catalunya la creació d’un museu a la fàbrica del barri del Port on els monges cartoixans van destil·lar, entre el 1903 i el 1989, aquest emblemàtic licor. No només això, sinó que l’empresa es planteja tornar a envellir el seu producte en aquestes instal·lacions i embotellar-lo com a Chartreuse de Tarragona.
L’Ajuntament n’és conscient i ho veu amb bons ulls. «És una companyia que té interès a potenciar i cuidar aquesta vinculació que té amb la ciutat», afirmen des del consistori. Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb l’empresa, però els seus responsables no han volgut pronunciar-se al respecte.
Actualment, ja existeix un espai de divulgació dedicat al Chartreuse a la ciutat de París, així com un museu sobre la història d'aquest elixir a la localitat francesa de Voiron i un altre a Saint-Pierre-de-Chartreuse
La fàbrica del Chartreuse està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per la seva importància en la història tarragonina. Els orígens de l’edifici se situen en una antiga fàbrica tèxtil de vapor —l’única que hi va haver a la ciutat—, que es va inaugurar l’any 1857 amb el nom de La Fabril Tarraconense. Aquesta va cessar la seva activitat el 1869.
Posteriorment, el complex es va convertir en una destil·leria i magatzem d’ampolles, donada la seva proximitat a la fàbrica de l’empresari francès August de Muller, dedicada a l’elaboració i exportació de vins i alcohols. El 1882, l’orde monàstic dels cartoixans va comprar l’edifici amb la voluntat de fabricar licors fora de França, però hi va haver un incendi i es va haver de reformar l’edifici. No va ser fins al 1903 quan es van poder instal·lar i van començar a destil·lar Chartreuse fins al 1989, quan va tancar la fàbrica.
Tot i això, el vincle entre el licor i la ciutat mai es va trencar i, de fet, està més viu que mai. A les cases dels tarragonins és habitual trobar ampolles de Chartreuse; així com als bars, locals i restaurants, en format de còctel o també digestiu. Aquest lligam entre el present i el passat es fa encara més evident durant la celebració de Santa Tecla amb la beguda típica de les festes: la mamadeta, una combinació de granissat de llimona i Chartreuse groc i verd que enamora. A més, els exemplars del Chartreuse de Tarragona tenen un gran valor i són dels més desitjats entre els col·leccionistes.