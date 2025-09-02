Recerca
La professora de la URV, Susana Borràs, obté una beca Fulbright-Schuman
Aquest reconeixement li permetrà dur a terme una estada de recerca al Centre de Drets Humans i Justícia Global de la Facultat de Dret de la Universitat de Nova York
La professora del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Susana Borràs, ha estat seleccionada per a una beca Fulbright-Schuman, que li permetrà dur a terme una estada de recerca al Centre de Drets Humans i Justícia Global de la Facultat de Dret de la Universitat de Nova York, una de les institucions jurídiques més prestigioses a nivell mundial.
La beca Fulbright-Schuman, finançada conjuntament pel Departament d’Estat dels Estats Units i la Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea, s’atorga en el marc dels acords bilaterals entre els Estats Units i la Unió Europea.
El seu objectiu principal és afavorir la cooperació acadèmica i la mobilitat transatlàntica entre investigadores i investigadors europeus i nord-americans, promovent l’intercanvi de coneixement, l’enriquiment institucional mutu i la creació de xarxes d’excel·lència científica.
Enguany, el programa Fulbright-Schuman ha estat marcat per una selecció altament competitiva, fruit de les polítiques cada cop més restrictives dels Estats Units en matèria de recerca internacional, que han reduït el nombres de beques atorgades. Només els projectes amb una excel·lència acadèmica excepcional, una clara projecció internacional i un fort compromís social han estat elegits.
La recerca de Susana Borràs s’emmarca en el projecte «RONUSA Project. The Rights of Nature in the USA: Learning Lessons for Europe from Cross-Cultural Research», centrat en l’anàlisi comparada dels marcs normatius, jurisprudencials i culturals sobre els Drets de la Natura als Estats Units, amb l’objectiu d’aportar coneixement aplicable a Europa.
El projecte combina el dret internacional del medi ambient, els estudis jurídics comparats i les perspectives ecocèntriques emergents, incloent estudis de cas locals, iniciatives legislatives, litigis estratègics i experiències de pobles indígenes.
L’atorgament d’aquesta beca representa un reconeixement al màxim nivell de la seva trajectòria investigadora i també una oportunitat per enfortir la presència europea en el debat global sobre justícia ecològica i drets emergents.