Religió
Planellas aposta per dues dones en càrrecs de màxima confiança a l’Arquebisbat de Tarragona
Aquest matí Begonya Palau pren possessió com a nova cancellera, secretària general i cap de personal
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha apostat per dues dones per ocupar càrrecs de màxima confiança dintre de l’Arquebisbat. Aquest matí prendrà possessió Begonya Palau com a secretària general, cancellera i cap de personal, rellevant a Maria del Mar Cugat, qui havia ocupat aquest lloc fins ara.
Palau és doctora en teologia i professora en diferents institucions. També ha estat secretària general adjunta de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Alhora, Cugat passarà a ser secretària particular de l’arquebisbe, càrrec que fins avui ha ostentat Jordi Vila. Aquests moviments refermen el compromís de Planellas amb l’obertura de l’Església i la inclusió de dones en càrrecs de l’arxidiòcesi que històricament només han ocupat homes.
L’últim nomenament diocesà que prendrà possessió avui és Clemente Lucena, que serà rector del Seminari. L’arquebisbe ha sigut intervencionista en el si de l’Arquebisbat i el seu organigrama. També ha modificat els últims mesos la durada dels alts càrrecs de les associacions. Com és habitual, al setembre també es fan efectius els canvis a les parròquies.
Nomenaments parroquials
A la ciutat de Tarragona, mossén Antoni Pérez de Mendiguren serà rector in solidum i moderador de la Parròquia de Sant Salvador. I continuarà com a rector in solidum i moderador de les parròquies de Sant Pere i Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Fructuós i de Santa Maria de la Catedral de Tarragona.
Mossén Joan Àguila serà rector in solidum de la Parròquia de Sant Salvador i continuarà com a rector in solidum de les parròquies de Sant Pere i Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Fructuós i de Santa Maria de la Catedral de Tarragona.
Pel que fa a mossén Josep Queraltó, que va provocar molta polèmica durant el seu mandat com a prefecte a la Congregació de la Sang, serà també rector in solidum de les parròquies Sant Fructuós, de Sant Pere i Sant Pau, de la Santíssima Trinitat, de Sant Salvador i de Santa Maria de la Catedral. Per últim, mossén Joan Francesc Amigó serà adscrit a la parròquia de Sant Salvador i continuarà com adscrit a les parròquies de Sant Pere i Sant Pau i Sant Fructuós de Tarragona.