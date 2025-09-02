Santa Tecla
L’app de Santa Tecla ja està disponible: gairebé 500 actes i contingut d’última hora i en temps real
Aquesta eina digital permet consultar tot el programa com si es tractés de la versió en paper
Ja està disponible l’aplicació oficial de Santa Tecla 2025, tant per a dispositius Android com iOS. Aquesta eina digital permet consultar tot el programa de la festa major de Tarragona com si es tractés de la versió en paper, però amb tots els avantatges que ofereix un dispositiu mòbil.
L’app incorpora funcions com subratllar actes i organitzar-los per dies, afegir-los al Google Calendar amb recordatoris personalitzats, buscar esdeveniments entre els gairebé 500 programats aquest any, i consultar detalls com la ubicació i com arribar a través de Google Maps. També permet compartir actes i saber en temps real què està passant a prop de l’usuari.
A més, ofereix la possibilitat de rebre notificacions push amb canvis d’última hora i accedir a les últimes notícies relacionades amb la festa. Una eina imprescindible per a gaudir de Santa Tecla 2025 al màxim i sense perdre detall de cap dels seus actes.