Gastronomia
L’Ajuntament obre la porta a què el romesco tingui una DO pròpia
Cuiners amb estrella Michelin participaran al congrès del romesco, que s’espera poder repetir cada any
L’Ajuntament de Tarragona obre la porta a què el romesco pugui tenir una DO pròpia. Així ho va expressar ahir en l’acte de presentació de la programació de, congrés del romesco. «El congrés ens ajudarà a saber cap a on hem d’anar. Però hem de ser ambiciosos. És un orgull poder-ho celebrar, el primer any és el més difícil», va expressar la consellera de Comerç, Montse Adan. Grans cuiners del país, reconeguts internacionalment, participaran el pròxim octubre al congrés d’investigació tècnicocultural del romesco a Tarragona. Eduard Xatruch, Jordi Vilà, Josep Moreno o Diego Campos seran només alguns dels xefs amb estrella Michelin que participaran en sessions tècniques i taules rodones. «Volem tenir una visió àmplia i fer una representació de tota la nostra gastronomia. El romesco serà el fil conductor», va explicar ahir Txaber Allué, president del comitè científic del congrés.
Entre l’1 i 2 d’octubre hi haurà debats, showcookings i degustacions. Un dels moments destacats serà la ponència compartida entre Maria Nicolau, cuinera, i Miquel Puig, escriptor. També seran acompanyats per Damià Amorós, historiador de l’art. una sessió que combinarà cuina en directe, conversa i reflexió històrica. «Vas a Nova York i hi ha romesco. Però ningú sap d’on és. És l’única salsa que té amo: Tarragona», va comentar Allué.
En total, s’espera que 50 professionals del món de la gastronomia participin a l’esdeveniment. Entre ells, hi haurà Roberto Panizza, ambaixador mundial del pesto genovès, que compartirà estratègies per internacionalitzar salses tradicionals.
Places limitades
Les inscripcions ja són obertes i les places són limitades fins a 150. Es poden realitzar directament al web del congrés www.congresromescotarragona.cat i tenen un preu de 80 euros, que dona accés a totes les activitats. «Volem que sigui un esdeveniment que es pugui repetir cada any. Enguany serà del romesco, però altres anys poden ser del peix. Som una ciutat i un territori molt ric gastronòmicament», va indicar Allué.
Amb tot, els objectius del primer congrés són clars: sembrar consciència col·lectiva sobre el valor identitari del romesco, obrir una nova narrativa per projectar Tarragona a través del romesco i activar la implicació dels professionals del sector gastronòmic. «No volem donar càtedra, entenem que hi ha una gran varietat d’opinions respecte al romesco», va dir Allué. L’esdeveniment també comptarà amb la presència d’influencers. «Volem captar la seva visió a l’hora de comunicar», va concloure.