La Guàrdia Urbana de Tarragona recupera més de 600 metres de cablejat elèctric possiblement robat

El material era transportat en un cotxe que una patrulla policial va aturar a l'antiga N-340

Cables elèctrics recuperats per la Guàrdia Urbana de Tarragona.

ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha recuperat 608 metres de cablejat elèctric que haurien estat robats. Poc abans de la mitjanit de diumenge passat una patrulla va aturar un vehicle a l’antiga N-340, abans d’arribar al barri d'Icomar, el qual hi viatjaven dues persones. 

Els agents van identificar els dos ocupants, dos homes amb diversos antecedents policials, i van escorcollar el vehicle. Durant aquesta acció, es van localitzar els cables, de diferents mides i repartits en diferents bobines, i un grup soldador portàtil. 

Els dos homes no van poder demostrar d’on provenia tot aquest material que transportaven i per aquest motiu va ser intervingut cautelarment, ja que podria haver estat sostret. La policia tarragonina està fent les gestions oportunes per aclarir d'on prové tot el cablejat.

A banda, davant de les sospites que el conductor, de 34 anys, podia estar conduint sota els efectes de l’alcohol, se li va fer la prova i va resultar positiva, amb 0,49 ml/g, fet pel qual també se'l va denunciar.

