Societat
Els centres cívics de Tarragona oferiran més de 200 activitats aquesta tardor
La nova programació inclou 213 propostes i 4.560 places, amb 110 activitats gratuïtes per a totes les edats del 13 de setembre al 21 de desembre
Enguany la tardor arriba a la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona amb 213 activitats i 4.560 places disponibles per a la ciutadania. La temporada arrencarà el 13 de setembre i s’allargarà fins al 21 de desembre. Aquesta inclourà exposicions, sortides, xerrades, jornades, cursos monogràfics i cicles entre d’altres. D’aquestes propostes, 110 seran completament gratuïtes.
«Aquests equipaments són molt més que edificis, programes i serveis. Són, per damunt de tot, persones. Cada activitat, cada curs i cada taller pren sentit quan es fa amb i per la gent», ha afirmat aquest matí l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, durant la presentació de la temporada. Així, el batlle ha subratllat el paper dels centres cívics com «espais de trobada, d’intercanvi, de participació i de construcció col·lectiva». «Les persones quan entren als centres cívics deixen de ser espectadores per esdevenir protagonistes», ha assegurat.
Per la seva banda, la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini, ha destacat «l’èxit d’inscripcions» de la temporada de primavera, amb 3.200 participants, que ha permès ampliar l’oferta d’aquesta tardor. També va ressaltar la «transversalitat» d’un programa «tan complet, amb activitats per a totes les edats i tots els gustos».
Entre les activitats destaquen novetats com la primera competició de cubs de Rúbik organitzada per l’Associació Catalana d’Speedcubing, que tindrà lloc al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau. També retornaran propostes consolidades com el cicle del Festival Internacional de Fotografia SCAN, amb un taller de fotografia digital i tres rutes fotogràfiques, així com els cicles de cinema i teatre Crispetes i Escenari Viu.
La temporada s’incorpora també en el projecte de mobilitat sostenible CivicCleta, el programa educatiu Edunauta i les activitats del Campus Extens de la URV. A més, inclou diversos cursos que responen a les demandes ciutadanes, tractant temes com la memòria col·lectiva dels barris, el benestar animal, l’aprenentatge d’idiomes i la creativitat. Les inscripcions per a les activitats s’obriran el 15 de setembre a les 10 h al web de l’Ajuntament.