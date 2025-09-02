Festes
La declaració de Santa Tecla com a Patrimoni Immaterial «no serà fàcil»
La consellera Ramos reconeix que és «complex», però l’Ajuntament continua els tràmits per aconseguir-ho
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, anunciava fa gairebé un any que l’Ajuntament havia iniciat els tràmits perquè Santa Tecla sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Complir aquest objectiu, però, és una tasca complicada. Ahir, la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, reconeixia que «hi estem treballant», però «no serà fàcil».
La portaveu del govern municipal explicava que «es va encarregar un informe preliminar a un antropòleg que és expert en patrimoni immaterial i, per tant, sabem quina és la ruta a seguir». «Ens hem reunit amb la directora general de Cultura Popular i Associacionisme», assenyalava també. Tot i haver fet tots aquests avenços, apuntava que és un procés «complex».
«Des que els castells, la Patum de Berga o altres fets culturals van ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, ha canviat totalment la normativa», remarcava Ramos. Ara, cada estat només pot presentar una proposta a l’any i «tenen moltes més possibilitats d’èxit» tots aquells elements i festes que «estan presents a diverses parts del món o a diverses regions del mateix país».
La segona tinenta d’alcalde recorda que «la sardana fa molt de temps que està a la cua i la rumba catalana ha passat a defensar-se més com a rumba per tenir més opcions». En aquest sentit, indicava que aconseguir-ho amb «un fet cultural que és propi d’una ciutat» és complicat.
No obstant això, la consellera assegura que «hem encarregat tota la documentació necessària per a la presentació». «Nosaltres continuarem amb tots els tràmits. No ens hem de desanimar, sinó aprofitar això com una oportunitat per fer una major reflexió al voltant de la Festa Major», afegia.
Inscrits a Catalunya
Catalunya compta amb set elements inscrits en la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Són la Patum de Berga i els Castells; així com la Dieta Mediterrània, les Festes del Foc al Pirineu, l’art de la pedra seca, l’ofici dels raiers i el toc manual de campanes, que són transnacionals.