Equipaments
Tarragona obre la la licitació per a la renovació de l'enllumenat interior dels pavellons esportius i piscines municipals
Surt també la convocatòria per a la instal·lació de cortines divisòries motoritzades al Palau d’Esports de Catalunya
L’Ajuntament de Tarragona ha convocat aquest matí dues noves licitacions per a la millora dels equipaments esportius de la ciutat. D’una banda s’ha obert el projecte de renovació de l’enllumenat interior dels pavellons esportius i piscines municipals que, segons es detalla en l’informe «aquesta contractació resulta molt necessària per a l’eficiència energètica, qualitat lumínica i seguretat en les instal·lacions». El cost del projecte és de 334.684,32€ (IVA inclòs).
D’altra banda avui també s’ha obert la licitació pel subministrament i la instal·lació d'unes cortines divisòries motoritzades al Palau d'Esports Catalunya.
L'objectiu de l'actuació és poder dividir la pista d'aquest equipament en tres espais, permetent la pràctica simultània de diferents activitats esportives amb una major seguretat i menys interferències entres les diverses disciplines.
Es tracta d'una millora que «optimitzarà l'ús d'aquest emblemàtic equipament esportiu de l'Anella Mediterrània», proporcionant «més flexibilitat per adaptar l'espai a les diferents necessitats esportives i garantint un ús eficient». El pressupost estimat d'aquesta actuació és de 43.560€ (IVA inclòs) i el termini d'execució dels treballs serà de 20 dies.