Neteja
Tarragona ha interposat 165 sancions aquest 2025 per abocar brossa fora dels contenidors
La col·laboració ciutadana és clau per a la Guàrdia Urbana per detectar comportaments incívics
La Guàrdia Urbana i el departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona continuen treballant conjuntament per combatre l’incivisme i els abocaments il·legals. Durant aquest 2025, la policia local i el consistori han tramitat 165 expedients sancionadors per abandonar escombraries a la via pública.
Segons dades municipals, en aquests primers vuit mesos de l’any s’han interposat 82 multes de 100 euros i altres 65 de 300 euros per incomplir l’Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics. Tanmateix, s’han aplicat 15 sancions greus de 1.001 euros i tres de molt greus de 2.001 euros per infringir l’Ordenança reguladora del servei de recollida de residus.
La campanya per castigar els actes incívics relacionats amb la brossa es va iniciar l’any 2020 i, fins al dia d’avui, s’han posat 1.501 sancions. Durant el 2024, es van col·locar cartells d’advertiment de prohibició d’abandonar voluminosos i andròmines als contenidors detectats com més conflictius. En total, s’han enganxat uns 400 cartells en els considerats «punts negres» de la ciutat.
L’Ajuntament recorda que té disposició diferents serveis per a la recollida de voluminosos com és el Telèfon Verd (977 29 62 22) o l’aplicació Epp!. Aquests residus també es poden portar fins a la deixalleria municipal. De fet, els tarragonins que ho facin de forma recurrent poden beneficiar-se d’una rebaixa de fins a 12 euros en la taxa de la brossa.
Denúncies anònimes
Per a la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Guàrdia Urbana —formada per quatre persones—, la col·laboració ciutadana és clau per a poder detectar casos d’abocaments il·legals i aplicar les sancions corresponents. A través del telèfon mòbil 673 75 21 03, es pot informar o denunciar de forma anònima qualsevol conducta incívica, com abandonament de bosses d’escombraries o voluminosos fora dels contenidors. Els agents de la UMA també fan campanya informativa responent dubtes i donant consells en matèria de gestió de residus municipals.
Control i vigilància
Més enllà dels avisos ciutadans, la Guàrdia Urbana duu a terme tasques de control i vigilància sobre abocaments incontrolats les zones rurals i boscoses, així com en trama urbana. En molts casos, són empreses les que abandonen voluminosos —com runa, cartons, palets, guix d’obra o bosses industrials plenes de brossa— al costat dels contenidors; tot i que també hi ha particulars que abandonen electrodomèstics, mobles i matalassos a la via pública.
La UMA col·labora amb el departament de Neteja per dur a terme controls esporàdics i planificats, i denunciar infractors reincidents en diferents barris de la ciutat. A més, exerceixen una vigilància més estricta sobre els abocaments per part d’empreses privades de restauració i oci. La policia local també es coordina amb altres àrees de l’Ajuntament per donar un servei de sanejament més eficaç i eficient a la via pública.