Rècord històric de descàrrega en aigües interiors del Port de Tarragona amb 208.000 tones de mineral de ferro
L’arribada del MV TOMINI K11, procedent del Brasil i atracat al Moll de Catalunya, consolida el Port com a hub mediterrani en el tràfic de mineral de ferro
Aquest 1 de setembre, el Port de Tarragona ha fet història amb l’inici de la descàrrega més gran realitzada mai en les seves aigües interiors. El vaixell MV TOMINI K11 amb 300 metres d’eslora i 50 metres de mànega, arriba procedent del Brasil amb una càrrega de més de 208.000 tones de mineral de ferro. L’operativa, que durarà prop de set dies, s’està duent a terme al Moll de Catalunya sota gestió d’Euroports. Aquesta és una aposta estratègica del Port per substituir l’arribada de carbó als molls tarragonins per aquest altre tipus de tràfic.
Aquesta operativa ha estat possible gràcies a les noves defenses del Moll de Catalunya, instal·lades aquest estiu amb una inversió de gairebé dos milions d’euros.
El Port de Tarragona fa anys que treballa per substituir amb nous tràfics la reducció d’arribada de carbó als seus molls. El mineral de ferro s’ha convertit en l’alternativa al Moll de Catalunya, gràcies a la seva demanda creixent en la indústria i al seu menor impacte ambiental. L’arribada d’aquest producte en grans volums «demostra que el Port està preparat per gestionar operacions complexes i reforça el seu paper com a centre de distribució al Mediterrani». Aquest canvi s’alinea amb una tendència general: diversificar tràfics amb la sostenibilitat i l’eficiència com a criteris centrals en la gestió portuària.
El vaixell amb el major tonatge de pes mort
El vaixell MV TOMINI K11 compta amb un T.P.M. de 208.214 tones (tonatge de pes mort), que mesura la capacitat de càrrega total del vaixell, és a dir, el pes màxim que pot transportar sense superar el seu calat màxim autoritzat.
Aquest imponent vaixell de càrrega a dojo (bulk carrier) compta amb unes dimensions de 299,95 metres d’eslora, 50 metres de mànega i un calat de 18,40 metres. La seva capacitat el situa en la categoria dels capesize, vaixells que no poden travessar canals com el de Panamà o el de Suez i per aquest motiu han de passar per caps oceànics – d’aquí el seu nom – requerint ports profunds i ben equipats.
En aquesta operació, el mineral de ferro procedent del Brasil serà descarregat mitjançant equips especialitzats que compta Euroports al Moll de Catalunya que garanteixen un flux ràpid i segur de la mercaderia. El procés ha estat planificat al detall per optimitzar els temps.
Grans vaixells, menor impacte ambiental
L’arribada de vaixells de grans dimensions, com el MV TOMINI K11, també té un impacte positiu en termes de sostenibilitat. El transport marítim és ja el mitjà més eficient – per tona – en comparació amb el transport per carretera, tren o avió. I quan es tracta de vaixells molt grans, l’eficiència encara és més gran.
Un vaixell tipus capesize d’aquestes dimensions consumeix un percentatge de combustibles no gaire superior al d’un vaixell de mida mitjana, però pot transportar moltes més tones de material. Això genera un estalvi important d’energia i redueix les emissions per tona transportada.
Per posar un exemple: un vaixell de 200.000 tones emet aproximadament la meitat de CO₂ per tona que tres vaixells de 75.000 tones, reduint en un 45% les emissions per unitat de càrrega.
En un viatge de Brasil a Europa, aquesta diferència suposa evitar unes 3.940 tones de CO₂, l’equivalent a les emissions anuals de prop de 2.000 cotxes particulars. Una xifra que mostra clarament l’avantatge ambiental dels grans vaixells en el comerç marítim internacional.
Les noves defenses del Moll de Catalunya, claus en aquesta arribada
La possibilitat d’acollir un vaixell com el MV TOMINI K11 ha estat fruit d’una millora recent al Moll de Catalunya: la instal·lació de noves defenses marítimes aquest estiu. Amb aquesta millora es permet absorbir l’arribada de grans vaixells i millorar la seguretat en el moment de l’atracada.
Aquesta inversió forma part d’un pla de millora contínua de les infraestructures, orientat a «adaptar el Port a les necessitats del tràfic mundial i a reforçar la seva competitivitat davant altres enclavaments mediterranis». Les noves defenses, v«són clau per obrir la porta a operacions d’una magnitud fins ara inèdita a Tarragona».