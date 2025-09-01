Societat
El Parc Francolí s’omple de música, menjar i aigua per celebrar les seves festes
Ahir es van tornar a programar activitats amb aigua com la festa de l’escuma i els tobogans d’aigua
El Parc Francolí va celebrar aquest cap de setmana les seves festes veïnals. Ahir es van tornar a programar activitats amb aigua com la festa de l’escuma i els tobogans d’aigua. Tampoc hi van faltar les revetlles musicals, el cinema, la gastronomia, el concurs de baldufa, el concurs de dibuix infantil, els bingos o els pintacares.
Un any més, la zona de grades del Parc Francolí va ser l’epicentre de les festes durant els tres dies de celebració. La xaranga Tomanota va amenitzar l'inici de festes amb els seus ritmes les grades i els carrers del barri.
Enguany, la periodista tarragonina Laia Díaz va ser l’encarregada d’obrir oficialment les festes amb el Pregó. Dissabte va ser el torn per la música i la revetlla. I ahir al migdia, els més petits van poder participar en un pintacares i en un concurs de dibuix infantil. A les 14 hores, es va cloure la festa amb una fideuada popular.