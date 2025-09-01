Societat
La nova parella de Nanos Nous de la Jove de Tarragona s’estrenaran el dia 21 de setembre
Se celebrarà a la plaça de les Cols en un acte obert a tothom, previ a la primera sortida amb el Seguici Popular, que serà a la cercavila del dia 22 a la tarda
Ja hi ha data per a la posada en públic de la nova parella de Nanos Nous de la ciutat de Tarragona, que protagonitzaran dos castellers de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Serà el diumenge 21 de setembre a les 11 hores, amb un acte obert a tothom a la plaça de les Cols. Després de la presentació, els nous nanos podran participar amb normalitat a la cercavila del dia 22 i a l’Ofici i la Processó del dia 23 de setembre.
Les dues figures sortiran al carrer de la mà de l’Associació de Portants dels Nanos Nous, i estan impulsats per l’Associació d’Amics de la Colla Jove, que enguany celebra els 40 anys de la seva creació. La creació de les dues figures ha anat a càrrec de l’escultora Àngels Cantos, que els ha estat confeccionant al llarg d’aquest estiu al seu taller, mentre que el disseny original és de l’il·lustrador Isma Martínez, membre de la Colla Jove.
L’acte del dia 21 de setembre, d’una hora de durada aproximadament, està guiontitzat pel periodista Enric Garcia-Jardí i teatralitzat pel director Marc Chornet. Estarà obert a tothom en un marc incomparable com la plaça de les Cols, amb les escales de la Catedral de graderies, i la presència de la resta de Nanos Nous. En acabar l’acte, està prevista una cercavila fins a la Casa de la Festa, tot passant pel local de la Colla Jove, on hi haurà un vermut musical de celebració. Aquest serà a partir de les 12 hores, amb l’actuació de PD Murdock i DJ D-Broma.
D’aquesta manera, la primera sortida oficial dels Nanos de la Jove serà durant la cercavila del dilluns 22 de setembre a la tarda. També apareixeran amb tota normalitat a l’Ofici i a la Processó del dia 23 de setembre, Santa Tecla, moment en què quedaran totalment integrats en el Seguici Popular de Tarragona. Pel què fa a la versió petita dels nanos, aquesta està previst estrenar-la durant les festes de Santa Tecla del 2026.
També s’estrenen les samarretes
Una de les grans novetats que presenta l’Associació d’Amics de la Colla Jove són les samarretes commemoratives de les noves peces dels Nanos Nous, amb un disseny exclusiu d’Isma Martínez. Aquest marxandatge es podrà comprar a la paradeta de l’associació, que obre en horari d’assaig de la Colla Jove (dimarts al vespre i divendres a la nit) al mateix Cós del Bou.
Però per als impacients, les samarretes noves també es podran adquirir a l’stand de les Festes, que s’obrirà el dia 11 de setembre al Teatre Tarragona, així com el dia 21 de setembre, durant l’acte de presentació dels Nanos de la Jove.
Sobre els nous Nanos de la Colla Jove
La iniciativa dels nous nanos compta des de l’inici amb la contribució de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, però el projecte també va despertar ràpidament l’interès de les administracions i empreses del territori, per això compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, pel seu valor cultural, i de Repsol, empresa estretament implicada en els projectes de la Festa Major de Tarragona. L’empresa Referendum, especialista en roba castellera, també hi contribuirà cedint els metres de teixit amb els que es confeccionaran les camises dels nanos per ser fidels al color que llueixen els castellers de la Jove de Tarragona.
La parella de capgrossos s’inspira en dos membres castellers icònics de la formació del Cós del Bou, una dona i un home, que volen representar la dualitat de la mateixa Colla: el vincle entre tradició i modernitat, el passat i el present, respectivament.
Per una banda, el nano masculí representa el carismàtic Antonio Solé ‘Índiu’, casteller lila que va traspassar el febrer del 2023 després de més de 75 anys fent castells. Solé havia format part de la desapareguda Colla Vella dels Xiquets de Tarragona però també va escriure moltes pàgines d’or de la Colla Jove: va carregar com a segon el primer pilar de 6 i va fer tots els pilars de l’aigua de Sant Magí.
Per altra banda, en una voluntat de reivindicar l’evolució de la colla, el personatge femení s’inspira en la figura de la jove castellera Montse Prats, amb camisa des de petita i que també ha fet gran la història lila. Prats va ser la primera acotxadora dels castells de 9 d’una colla tarragonina i va descarregar els primers pilars de 8 amb folre i manilles; amb plena implicació fins a la seva maternitat. Poc després de ser mare, va reprendre l’activitat castellera i va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles al passat Concurs de Castells.