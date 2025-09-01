Equipaments
La Biblioteca Provincial de Tarragona s'ubicarà a la Tabacalera
El Ministeri de Cultura i Junts han acordat aquest dilluns el trasllat, i l'Estat s'ha compromés a destinar un mínim de 350.000 euros anuals per a inversions en patrimoni romà a la ciutat
El Ministeri de Cultura i Junts han tancat aquest dilluns dos pactes en matèria de patrimoni i cultura per la ciutat de Tarragona. D'una banda, han acordat que la Biblioteca Provincial de Tarragona es traslladi a l'antiga Tabacalera, fet que permetrà que l'equipament guanyi espai i abandoni la ubicació actual.
La nova biblioteca disposarà d'uns 10.000 metres quadrats. De l'altra, l'Estat s'ha compromès a destinar un mínim de 350.000 euros anuals per a inversions en patrimoni romà a la ciutat.
Aquests diners està previst que els gestioni el nou consorci per al patrimoni que estan acabant de negociar Estat, Generalitat i Ajuntament.
El diputat de Junts al Congrés, Josep Maria Cruset, ha valorat positivament l'acord al qual han arribat i ha destacat que aquests 350.000 euros en inversions no impediran que puguin arribar més diners per altres vies, com subvencions o fons Next Generation. Així, ha afegit que l'aportació estatal, de retruc «obliga a la Generalitat, Ajuntament i Diputació a mobilitzar recursos en la mateixa línia».
Pel que fa a la ubicació de la Biblioteca Provincial ha avançat que «de manera immediata» s'ha de celebrar una reunió de la comissió entre Estat, Generalitat i Ajuntament que permetrà «desencallar» la situació i permetrà «arrencar el tràmit administratiu». Cruset ha afirmat que aquests acords amb el Ministeri de Cultura estan vinculats a la facilitació per part de Junts de la tramitació de la nova llei de creació de l'Oficina de Drets d'Autor, i ha negat que tinguin relació amb les negociacions sobre la reducció de la jornada laboral.
Per la seva banda, la portaveu de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat l'acord entre Junts i el Ministeri i ha assenyalat que les tres administracions porten «molt temps treballant» en el pla funcional de la nova biblioteca, que tindrà uns 10.000 metres quadrats. En relació a la dotació econòmica ha afirmat que «la conservació de tot el patrimoni no pot anar a esquenes de l'Ajuntament». «Eren dos deutes pendents que hi havia a la ciutat», ha remarcat.
Per la seva banda, el Grup Municipal d’En Comú Podem de Tarragona celebra aquesta confirmació oficial, que «posa fi a anys d’incertesa i consolida una fita històrica per a la ciutat, fruit de la feina constant i de la interlocució directa de la formació amb el Ministeri».
Segons els comuns, aquesta era la solució més viable i ambiciosa per a Tarragona. «El lideratge i la implicació directa del portaveu municipal, Jordi Collado, han estat fonamentals per desbloquejar un projecte encallat durant massa temps», afirmen.
«Vam dir que la biblioteca havia de ser una prioritat i avui podem dir que ho hem aconseguit: Tarragona tindrà la seva biblioteca a la Tabacalera», ha assenyalat Collado. «És una victòria per a tota la ciutat, que veurà com un espai tancat durant massa temps es transforma en un motor cultural i comunitari que dinamitzarà la vida de la Part Baixa i de tota Tarragona».
«La decisió del Ministeri permetrà reobrir un edifici emblemàtic i, al mateix temps, suposarà un pas endavant per a la vida cultural i social del barri», assenyalen els comuns. En aquest sentit, han destacat que «l’acord permetrà mantenir l’actual biblioteca al centre de la ciutat i, alhora, disposar d’un gran equipament irradiador de cultura a tocar del riu».
Aquest anunci, apunten, «arriba en un context d’avenços significatius en l’agenda de transformació social impulsada per l’espai polític a escala estatal». Així, asseguren, l’acord per a la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, liderat per la vicepresidenta Yolanda Díaz, és «una mostra de com el diàleg i la negociació són eines clau per millorar les condicions de vida de la classe treballadora».
Per als comuns, la connexió entre tots dos fets és clara: aquest gest cap a Tarragona «s’emmarca en un context polític més ampli d’entesa que ha de servir per aconseguir més drets per a tothom». «Avui és un dia històric per a Tarragona: la ciutat guanya un equipament cultural de primer nivell i, al mateix temps, avança en la conquesta de nous drets laborals. És la millor prova que la política útil, la dels acords i el diàleg, és la que realment transforma la vida de les persones», diu Collado.