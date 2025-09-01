Cultura
Miki Núñez, cap de cartell de Santa Tecla 2025
Amb motiu del centenari de l'Amparito Roca, 200 músics faran ballar el pasdoble de Jaume Teixidor el 22 de setembre a la plaça de la Font
Tarragona tornarà a gaudir d’un gran ventall de propostes musicals per a aquesta Santa Tecla 2025. Enguany, el cap de cartell serà Miki Núñez, que protagonitzarà una de les nits més sonades de la Festa Major amb el seu últim treball La Partida. L’artista català actuarà el divendres 20 de setembre al vespre al parc Francolí, on l’acompanyaran Triquell i Aquelarre.
La nit del 21, en aquest mateix espai es tornarà a oferir una gran alternativa a la Baixada de l’Àliga amb els Concerts de l’Espineta. Entre altres, el públic podrà gaudir de l’actuació de la Suu, una de les veus joves més representatives del moment. En la nit del 22 al 23 de setembre, l’escenari del parc Francolí clourà amb la Gira105 de RAC105, una nit de música d’antena que es transforma en espectacle festiu amb els hits més actuals i els remembres d’altres generacions amb Enric Font, Mon DJ i Nàtura.
El centenari de l’Amparito
Està clar, però, que la banda sonora de la festa tarragonina tornarà a ser l’Amparito Roca, que enguany compleix 100 anys. Amb motiu d’aquesta efemèride, el pasdoble composat per Jaume Teixidor sonarà amb més força que mai el dilluns 22 de setembre, a les 18.45 h, a la plaça de la Font, quan prop de 200 músics participants de banda, grallers, timbalers, ministrers, flabiolaires, dolçainers, sacaires... del Seguici Popular interpretaran un Amparito Roca que promet ser memorable.
Una altra de les grans novetats d’aquesta Santa Tecla 2025 serà la revetlla de bandes que oferiran la Banda de l’Agrupació Musical de Maresme de Mataró i la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) el dia 20, a les onze de la nit, a la plaça Corsini. Aquest acte, que serà retransmès en directe per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), també servirà per festejar el 40 aniversari de l’Àliga.
Els aniversaris de la Festa Major
Molts altres elements del Seguici bufaran espelmes aquest any. Els Gegants Vells celebren dos segles de vida i, per festejar-ho, organitzaran la 41a Mostra de Folklore Viu el dissabte dia 13. Sota el nom de Gegants representatius de Catalunya, la mostra d’enguany tindrà la presència d’una acurada selecció de peces especialment convidades a aquesta efemèride, com les parelles geganteres del Pi, de Santa Maria del Mar, de Badalona, de Lleida, de Terrassa, de Tivissa, de Torroella de Montgrí, de Sabadell, de Solsona i de Vilafranca del Penedès.
Durant aquesta Festa Major, també se celebra el 35è aniversari de la Colla de Diables Voramar que també engeguen motors el mateix dia 6 amb una gran festa popular, vermut rumber i dinar a la pèrgola del Serrallo així com dissabte 13 els Voramar han organitzat una trobada única per mostrar la riquesa i la diversitat del món del foc amb deu colles participants.
El Drac de Sant Roc també en fa quaranta i ho celebrarà el 14 de setembre amb una cercavila per la Part Alta que comptarà amb la participació de 9 dracs i altres bèsties de foc d’arreu de Catalunya que acompanyaran al del Cós del Bou. I finalment, com a celebració i alhora com a novetat, els Nanos Nous incorporen una nova parella a partir de la proposta de l’Associació d’Amics de la Colla Jove que amb motiu del seu 40è aniversari, presenten dues noves figures dedicades a la Colla Jove.
Santa Tecla estrena APP
La consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, va presentar ahir la programació de la Festa Major al Teatre Tarragona. Durant l’acte, l’edil va destacar que «Santa Tecla, amb gairebé 500 actes, és una de les festes majors més importants del país».
D’altra banda, va anunciar l’estrena d’una nova app oficial, tant en versió Android com iOS. Amb ella es podrà consultar tota la programació com si es tractés de la versió física, subratllar els actes, tal com tot tarragoní i tarragonina faria amb el programa en paper, cercar els actes, afegir-los al Google calendar, consultar com arribar als actes, rebre notificacions Push sobre canvis o informacions d’última hora, entre moltes opcions més.