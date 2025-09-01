Successos
Un jove de 18 anys mor en caure des d’un tercer pis a Tarragona
La caiguda podria haver-se produït després de la ruptura o despreniment d’una barana
Un jove de 18 anys va perdre la vida aquest dissabte després de caure des d’un tercer pis al barri de Bonavista, segons ha informat el Diari de Tarragona. El succés va ocórrer al migdia en un edifici del carrer Cinc i els serveis d’emergència que van treballar al lloc dels fets no van poder revertir la situació malgrat els intents de reanimació.
La investigació va quedar en mans dels Mossos d’Esquadra, l’informe dels quals ha determinat que es tracta d’una mort accidental. La caiguda, que podria haver-se produït després de la ruptura o despreniment d’una barana i des d’una altura de més de 15 metres, va resultar mortal.