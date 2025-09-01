Patrimoni
Illa i Viñuales formalitzaran dimecres el Consorci de Gestió del Patrimoni romà de Tarragona
El Ministeri de Cultura, la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació i l’Arquebisbat hi participaran econòmicament
Dimecres s’anunciarà la creació del nou Consorci de Gestió del Patrimoni romà de Tarragona. Segons ha pogut confirmar Diari Més amb fonts de la presidència de la Generalitat i del Ministeri de Cultura, el nou ens comptarà finalment amb les aportacions de l’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament, l’Arquebisbat i la Diputació de Tarragona.
El consorci, que ja té els estatus molt avançats, estaria presidit per Salvador Illa. La notícia es farà oficial aquest dimecres, quan es presentarà l’esquelet del nou consorci en un acte a la ciutat, en el qual hi participarà el president català, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de la Diputació Noemí Llauradó, l'Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Durant mesos, Ajuntament i Generalitat han estat treballant en la creació del futur consorci. Segons va detallar fa setmanes el conseller de Patrimoni, Nacho García, les reunions per a definir-lo han estat gairebé setmanals. Durant aquest procés, s’ha comptat amb assessors externs per a l’elaboració dels estatuts, un procés que ha estat vigilat de prop des del consistori tarragoní i des de l’administració catalana.
Anunci de creació
El que es viurà dimecres a Tarragona serà un anunci de la creació del consorci. Així doncs, no hi haurà signatura de documents oficials, un fet que encara podria modificar substancialment les administracions i entitats que formaran part jurídicament del nou ens.
En aquest sentit, una normativa europea sobre la creació de consorcis i la regulació econòmica per part del Ministeri d’Hisenda podrien complicar l’entrada del Ministeri de Cultura, un fet que també afectaria la Diputació de Tarragona. El que sí que s’ha confirmat és que les aportacions econòmiques inicials arribaran des de diversos òrgans.
El Consorci de Gestió del Patrimoni romà de Tarragona, nom oficial, comptarà amb «la participació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona, el Ministeri de Cultura, la Diputació de Tarragona, i l’Arquebisbat de Tarragona, per impulsar una nova governança compartida, amb la voluntat de reforçar la protecció i gestió del llegat romà de Tarragona», indiquen fonts de presidència de la Generalitat a Diari Més. Per la seva banda, des del Ministeri de Cultura recalquen que el suport al Consorci i a Tarragona «és total».
En aquest sentit, Junts ha fet públic avui un acord amb el Ministeri que contempla que l’Estat aportarà anualment un mínim de 350.000 euros d’inversió en el patrimoni de Tàrraco. «Això obliga les altres administracions a moure fitxa i mobilitzar recursos de la mateixa dimensió», ha considerat Josep Maria Cruset, diputat de Junts al Congrés. Els juntaires han apuntat que, mentre no hi hagi consorci, els diners s’aportaran directament a l’Ajuntament.
El president Illa, al capdavant
Tot apunta que serà el president de la Generalitat, Salvador Illa, la persona que presidirà el consorci. Es tractaria d’una demanda de la mateixa Generalitat, després de l’interès que ha mostrat Illa en la creació d’aquest ens, que moltes vegades ha qualificat de deute històric amb la ciutat de Tarragona. Tot i això, serà dimecres quan totes les parts acabaran de decidir aquest punt.
La plantilla, una incògnita
A l’espera de conèixer amb detall el pressupost, un dels punts importants a resoldre és el de la plantilla. En cas que l’equip de tècnics municipal s’incorpori al consorci, l’Ajuntament haurà de contractar nou personal per a treballar amb la resta de monuments i patrimoni, com el d’origen medieval.