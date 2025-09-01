Successos
Detingut un home a Tarragona que portava una peça de 98 grams d'haixix al cotxe
Durant l’escorcoll del cotxe, els agents també van localitzar 800 euros fraccionats en bitllets de 50 euros
La Guàrdia Urbana va detenir dijous passat un home, de 33 anys, per un delicte contra la salut pública. Cap a les 19h, una patrulla de la policia tarragonina circulava pel carrer Riu Llobregat quan va detectar que un vehicle, en veure el cotxe policial, va fer un gir brusc sense senyalitzar amb la intenció de fugir.
La patrulla va iniciar el seguiment i li va donar ordres al conductor perquè aturés el cotxe, mitjançant els senyals lluminosos i acústics del vehicle policial. Finalment es va parar a Bonavista. Mentre s’aturava, amb una frenada brusca, els agents van veure com manipulava alguna cosa dins del vehicle.
Durant l’escorcoll del cotxe, els agents van localitzar sota del seient del conductor una peça presumptament d’haixix de 98 grams, dos telèfons mòbils i 800 euros fraccionats en bitllets de 50 euros. L’home va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.