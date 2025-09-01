Cultura
20 anys de festa a Barraques Tarragona
El projecte que conformen diverses entitats socials i culturals de la ciutat tornarà al passeig de les Palmeres entre els dies 19 i 21 de setembre per les festes de Santa Tecla
S’acosten els dies més esperats de l’any per a qualsevol tarragoní. Les festes de Santa Tecla són a tocar i, en la seva programació, s’hi troben algunes de les nits festives més estimades: les que organitza Barraques Tarragona al passeig de les Palmeres. Enguany, el projecte que agrupa diferents col·lectius socials i culturals de la ciutat —el Sindicat d’Habitatge de Tarragona, el Casal Popular Sageta de Foc, els Pataquers de la URV, el Tarraco Futbol Club i l’Organització Juvenil Socialista— arriba als 20 anys de trajectòria.
L’edició de dues dècades d’aniversari d’una de les propostes que alimenten l’oci nocturn de la ciutat arriba entre els dies 19 i 21 de setembre amb un cartell replet d’artistes. Com sempre, la reivindicació torna a ser protagonista. L’organització de l’esdeveniment recupera el lema de la seva primera edició: «Visca la terra, prou especulació» i deixa clar que Tarragona és «una ciutat abandonada a la seva sort, amb l’especulació immobiliària disparada, amb turisme de borratxera a l’ample» i que pateix «un arraconament sistemàtic de la nostra llengua».
Encara es desconeixen els horaris dels concerts, pendents de l’anunci de la programació d’actes de les festes de Santa Tecla. El cartell de Barraques d’enguany, però, l’encapçala el grup Testarudes, una banda barcelonina format per nou dones d’entre 20 i 27 anys que oferiran al públic un espectacle que anirà des de l’ska fins al soul, tot passant pel reggae; i Remei de Ca la Fresca que, des d’Arbúcies, oferiran el seu característic estil que barreja rock, folklore i electrònica.
També vindran artistes que ja han passat per l’escenari del passeig de les Palmeres. És el cas de Ruïnosa y las Strippers de Rahola, un grup barceloní que els agrada dir que fan «subnopunk travesti» i que presenten una mescla de l’estètica ‘drag’ amb la música punk i rock. Una de les novetats del cartell serà el punk tarragoní de M.U.R. —que ja va fer un concert per les festes de Sant Magí— s’ha emportat el concurs de grups 2025 —que organitza Barraques Tarragona des de fa vuit edicions— i tindrà el seu espai dins de la programació. Eterns, Fetus, Tampó d’Aspart, Double Trouble i la Xaranga Tomanota són els altres artistes confirmats.