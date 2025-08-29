Equipaments
L’Ajuntament treu a licitació les obres del futur Centre Cívic del barri del Port
El consistori invertirà 450.000 euros en la rehabilitació de l’edifici del carrer Santiyán, reclamada des de fa anys pels veïns
El barri del Port tindrà, per fi, el seu propi centre cívic, un equipament llargament reivindicat pels veïns. L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres per a recuperar gran part l’edifici municipal ubicat al número 8 del carrer Santiyán. El consistori invertirà 449.925 euros (IVA inclòs) en la rehabilitació de la planta baixa, el primer pis i el pati interior per convertir-los en espais diàfans i amables per al gaudi de la ciutadania.
Els treballs s’allargaran durant quatre mesos. Per tant, la previsió és que aquest nou espai entri en funcionament el 2026. L’arquitecte Ramon Corbella ha estat l’encarregat de redactar el projecte bàsic i executiu, que preveu una restauració integral de les fatxades i murs de l’immoble, construït el segle XIX i abandonat des dels anys 80. «Es volen recuperar aquestes façanes segons l’aspecte original per no trair la memòria històrica de la construcció original», s’indica en el document.
També es farà una actuació puntual en les cobertes, centrant-se en «els llocs més problemàtics que presenten deficiències estructurals i d’estanquitat». Posteriorment, es transformarà l’interior de l’edifici, on es recuperaran els dos accessos principals ja existents: un des del carrer Pau del Protectorat i un altre des del carrer Santiyán. A la planta baixa, es construirà un gran auditori i hi haurà un total de cinc mòduls aptes per a reunions, entitats i activitats sociocomunitàries i culturals del barri. A la primera planta, s’habilitaran altres sis mòduls més amb la mateixa finalitat.
Les obres també inclouen la reforma de l’escala principal fins a la terrassa superior. La intervenció afectarà 1.064 dels gairebé 2.000 metres quadrats de superfície construïda que té l’immoble i altres 730 metres quadrats de zona exterior. En una segona fase, que es definirà en un projecte futur, es rehabilitarà la part restant del Centre Cívic del barri del Port—segona i tercera planta—. La idea és que acabi tenint 22 mòduls en total.
«Estem satisfets de poder donar solució a aquesta reclamació veïnal», afirma l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui remarca que la construcció d’aquest nou equipament «enllaça amb la nostra vocació de dignificar el barri». En aquest sentit, el batlle recorda que pròximament s’executaran els diferents projectes inclosos en el Pla Integral de la Part Baixa, com el futur col·lector d’aigües pluvials de Torres Jordi.
«Important i necessari»
L’Associació de Veïns del barri del Port ha celebrat que, després d’una llarga espera, hagi arribat la licitació de les obres: «És important i necessari per al barri, ja que aquí falten molts equipaments». «Esperem que tiri endavant sense endarreriments», afegeix l’entitat, que recorda que «encara estem esperant que s’arregli el local social del carrer Reial». En els darrers anys, els residents de la zona havien impulsat diferents accions per demanar la recuperació d’aquest històric edifici per donar-li un ús social. Fins i tot, van presentar una moció a l’Ajuntament el 2021 que va ser aprovat pel ple municipal. Ara, quatre anys després, arriba el pas definitiu per fer realitat aquest reclamat projecte.