Successos
Incendi de vegetació a Tarragona: hi treballen vuit dotacions dels Bombers
Els Bombers han demanat tancar accessos a la zona perquè el vent empeny el foc, que crema a mitja intensitat
Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya treballen aquest divendres al migdia en un incendi d'un camp de matolls a prop del Complex Esportiu de Bonavista.
L'avís s'ha rebut a les 14.22 hores i els Bombers han demanat tancar accessos a la zona perquè el vent empeny el foc, que crema a mitja intensitat.