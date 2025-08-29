Diari Més

Successos

Incendi de vegetació a Tarragona: hi treballen vuit dotacions dels Bombers

Els Bombers han demanat tancar accessos a la zona perquè el vent empeny el foc, que crema a mitja intensitat

Incendi a Tarragona
Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya treballen aquest divendres al migdia en un incendi d'un camp de matolls a prop del Complex Esportiu de Bonavista

L'avís s'ha rebut a les 14.22 hores i els Bombers han demanat tancar accessos a la zona perquè el vent empeny el foc, que crema a mitja intensitat.

tracking