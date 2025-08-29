Diari Més

El Concurs de Castells de Tarragona canviarà els punts de les construccions però mantindrà l'ordre de la taula

En l'edició del 2026 es comptabilitzaran com a màxim dos castells carregats

Visió zenital al XXIX Concurs de Castells de Tarragona en el moment que actua la Joves Xiquets de Valls.

Visió zenital al XXIX Concurs de Castells de Tarragona en el moment que actua la Joves Xiquets de Valls.ACN

ACN

El Concurs de Castells 2026 modificarà lleugerament la puntuació de totes les construccions, però mantindrà pràcticament igual l’ordre dels castells a la taula. La correcció pretén guanyar una major coherència entre els castells carregats i els descarregats, segons l'organització. La nova taula de puntuacions entrarà en vigor aquest 1 de setembre. 

Entre les novetats de la taula s'ha decidit afegir el pilar de set sense folre, i puntuar el 3 de 7 amb agulla per damunt del 4 de 7 amb agulla. Altres canvis significatius són que a la propera edició només es computaran dos castells carregats, com a màxim, una mesura que també recollirà el nou Rànquing Estrella. 

Les modificacions s'han fet a partir del treball consultiu engegat per l'organització del Concurs de Castells, complint el compromís adquirit l’any 2023 en el sí de la Comissió Assessora. 

L'enquesta, que va ser enviada a les colles castelleres que van participar en l'edició de 2024 i també a persones de reconegut prestigi dins del món casteller i a professionals del periodisme i la comunicació especialitzats en castells, també recull altres canvis organitzatius que s'estan estudiant i que es treballaran conjuntament amb la Comissió Assessora del Concurs de Castells, abans de fer-se públics, a principis de 2026.

El pilar de set sense folre ha estat l'única estructura que ha obtingut un consens majoritari entre les colles i persones consultades. Altres opcions plantejades, com el 10 de 7 o el 10 de 8, els pilars de cinc o de sis aixecats per sota, els 2 de 6 o 2 de 7 per baix, el 5 de 9 amb folre i agulla o el 7 de 9 sense folre, no han generat tan consens per diferents motius.

