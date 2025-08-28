Societat
La residència CleceVitam passa a mans del grup francès Emera
El traspàs no afectarà la primera planta, que ocupa el Sociosanitari Francolí. La companyia informarà les famílies
La Residència CleceVitam Daurada de Tarragona, al costat de l’Hospital Universitari Joan XXIII, canvia de mans. El grup empresarial francès Emera s’ha fet amb l’espai, que serà el primer que gestionarà a la ciutat i a tota la província. Segons ha pogut saber el Diari Més, pròximament la companyia informarà les famílies i es farà efectiu el trasllat. En aquest sentit, els treballadors confien que el canvi de propietat afecti positivament a les seves condicions laborals.
Aquest traspàs no afectarà tampoc la planta que està llogada a l’Hospital Sociosanitari Francolí per qüestions d’espai, ja que el centre s’ha quedat petit.
El sociosanitari, igual
Segons indiquen des de la Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), Empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut que gestiona el sociosanitari, el lloguer i la logística de l’espai continuarà igual. El Departament de Salut fa temps que té sobre la taula la carpeta de l’ampliació d’aquest equipament. L’ocupació d’una planta de la residència propera, que es va activar l’any passat, ha de ser una solució temporal però sembla que encarà s’allargarà un temps.
La intenció en un primer moment de Salut era poder construir una tercera planta en l’edifici actual que pugui donar cabuda amb garanties als usuaris. El projecte encara s’ha d’acabar de definir, com altres centres pendents que té el Govern a Tarragona, com el primer centre d’urgència d’atenció primària (CUAP).
Sigui com sigui, l’activitat a la residència continuarà, en un moment en el qual es calcula que la ciutat registra un dèficit de 516 places per atendre les necessitats assistencials de les persones grans en situació de dependència.
Pròximes obertures
Recentment, va obrir una residència a l’Arrabassada amb 140 places per a gent gran. I una altra residència obrirà pròximament al Seminari per a 100 persones. A l’actual dipòsit de vehicles també es projecta un altre centre residencial amb capacitat per a 150 persones. Tots els projectes, que preveuen solucionar aquest dèficit, són d’iniciativa privada.
