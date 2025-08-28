Espai Públic
Netegen i tapien el solar de la placeta de l’Oli de Tarragona que havia generat queixes veïnals
Els residents havien enviat diverses queixes a l’Ajuntament per la brutícia acumulada a la zona
L'Ajuntament de Tarragona, mitjançant la Guàrdia Urbana, i la propietat han netejat i tapiat el solar de la placeta de l'Oli, número 1, que havia generat queixes veïnals. Els residents havien enviat els últims mesos diverses queixes a l’Ajuntament a través de l’aplicació Epp! per la brutícia acumulada a la zona.
Per aquest motiu, la Urbana i el consistori eren coneixedors de l’estat d’aquest espai i havien fet diferents accions per a millorar la situació. Des de l’Ajuntament es va requerir a la propietat fa temps que ho netegés i se li va proposar que tanqués aquest espai. Finalment, la propietat hi ha accedit.
Si no ho hagués fet, l’Ajuntament hauria pogut imposar multes i també l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat. Des del 2020, s’han tramitat 1.054 sancions per l’Ordenança de Convivència Ciutadana. La gravetat de les sancions depèn de la seva afectació a l’entorn.