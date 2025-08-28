Energia
L’Ajuntament de Tarragona torna a rebre un préstec milionari per renovar l’enllumenat
El Ministeri per la Transició Ecològica ha atorgat 1,2 MEUR al consistori, a retornar en deu anys amb un 0% d’interès
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Tarragona ha estat seleccionat per part de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico per rebre el finançament corresponent a la segona convocatòria d’ajudes a projectes singulars per a la renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipals.
Tarragona ha estat un dels 70 municipis de tot l’Estat Espanyol seleccionats. L’ajuda consisteix en un finançament del 100% de la inversió amb un tipus d’interès al 0,0% a retornar en 10 anys i l’import sol·licitat i atorgat és d’1,2 milions d’euros (IVA inclòs).
El conseller de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, va donar ahir els detalls d’aquest segon projecte seleccionat i va celebrar que Tarragona hagi tornat a estar entre las ciutats escollides per rebre el finançament per part de l’IDAE.
«Amb la primera convocatòria guanyada, Tarragona va obrir-se camí en un sistema d’il·luminació públic eficient. Ara, amb aquesta segona adjudicació, podrem continuar treballant per millorar amb escreix la il·luminació, la seguretat i l’estalvi arreu de la ciutat», va expressar el conseller.
El projecte seleccionat aquest segon cop, anomenat Tarraco a LED, té dos objectius clars. D’una banda, seguir amb la feina engegada amb l’IDAE 2024 d’anar renovant moltes de les instal·lacions d’enllumenat municipals de la ciutat per aconseguir una reducció del consum energètic de les mateixes mitjançant el seu pas a LED.
I, en segon terme, la implementació de diverses actuacions que permetin transformar l’actual sistema de gestió de l’enllumenat en un sistema de telegestió avançat amb funcions que permetin facilitar la seva gestió, millorar la seguretat dels ciutadans, controlar la reducció de la contaminació lumínica del municipi i reduir els costos energètics. El nombre total de llumeneres que se substituiran a la ciutat és de 937 unitats. Les zones d’actuació d’aquest segon projecte finançat per l’IDAE tornen a escampar-se per tota la ciutat.
Zones d’actuació
A l’Eixample Nord es renovaran les llumeneres dels carrers de Joana Jugan, Antoni Mª Claret, Pin i Soler, Joaquima de Vedruna, Taquígraf Martí, Ritort i Faus i Assemblea de Catalunya; els encreuaments de Av. Catalunya amb Montoliu, Antoni Mª Claret i Argentina i la rotonda de la plaça de la Generalitat, així com el parc infantil dels porxos rere l’avinguda Catalunya.
A la zona centre, es renovarà la il·luminació dels voltants del Fòrum de la Colònia, els carrers de Cervantes, Soler, Lleida, Reding i Governador González. A Ponent, els carrers del Pla Parcial 9 i ponts de la T-11 que connecten Torreforta i La Granja amb la Floresta, l’Albada i Parc Riuclar.
A Sant Pere i Sant Pau es canviarà la il·luminació dels carrers de Blanca d’Anjou, Violant d’Hongria, Seneca i Miquel Servet. Finalment, pel que fa a Llevant, el projecte inclou la renovació de la il·luminació de Monnars i Solimar.
Estalvi de 90.000 euros
Amb l’execució d’aquest projecte, es calcula que l’estalvi econòmic anual de l’Ajuntament en il·luminació serà de 89.424,89 euros, l’estalvi energètic anual de 342.964 kWh i l’estalvi d’emissions de CO2, de 119.949 kg. Les obres s’adjudicaran durant els propers 12 mesos i estaran executades a finals de 2027.
El projecte Tarraco a LED incorpora un nou sistema de telegestió avançat per tal de, segons va destacar el conseller García de Castro, «donar compliment als objectius marcats i que permetran diferenciar-nos d’altres ciutats». Així, s’incorpora un sistema de predicció meteorològica.