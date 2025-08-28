Equipaments
Euses fa prospeccions arqueològiques a la Tabacalera pel futur centre universitari
Estan recopilant la informació necessària per acabar de definir un projecte que haurà d’aprovar l’Ajuntament
Les màquines ja estan treballant a la Tabacalera. Des de fa unes setmanes, l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) està realitzat els treballs arqueològics previs a la construcció d’un centre universitari i de formació professional en el mòdul 5 de l’antiga fàbrica de tabacs. Amb aquesta actuació, executada per l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques, es recopilarà tota la informació necessària per acabar d’elaborar el projecte executiu.
«És un edifici complex per la seva catalogació», apunta Xavier Nadal, director d’EUSES a les Terres de l’Ebre, qui explica que «ara estem amb la fase de prospeccions arqueològiques». En aquest sentit, assegura que «s’estan complint els terminis marcats en la licitació» i, per tant, la idea és que el nou equipament educatiu entri en funcionament per al curs 2026-27. S’espera que hi cursin 120 alumnes, una xifra que es podria ampliar en el futur si hi ha més demanda.
«Tenim constància que s’estan fent les excavacions i els estudis geotècnics», afirma el conseller d’Urbanisme i Patrimoni, Nacho García Latorre. «Són les fases prèvies per acabar de tancar el projecte», explica l’edil, qui apunta que l’Ajuntament haurà d’aprovar-lo. El consistori també està «en converses» amb la Comissió de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que haurà de donar llum verda per poder iniciar les obres de construcció.
L’encarregada de redactar-lo serà l’arquitecta Meritxell Cuartero, que ja va dissenyar la reforma d’un antic edifici universitari a Barcelona per a l’Escola de Noves Tecnologies Interactives en el 2020. Anys després, ha acceptat el repte de definir com serà el futur campus d’EUSES a la Tabacalera, un centre privat on s’impartirà el Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i que estarà adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
La remodelació del mòdul 5 —que comprèn una superfície de 2.864,40 metres quadrats— suposarà una inversió d’uns 3,6 milions d’euros, la qual anirà a càrrec de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport. Cal recordar que la concessió d’aquest edifici part de l’Ajuntament és per un termini de 40 anys. A partir del 20è any, el centre haurà de pagar un cànon anual de 212.300 euros. Un cop finalitzi aquest període de cessió, les instal·lacions passaran a ser de possessió i titularitat municipal.
Un pol cultural i educatiu
El consistori té previst impulsar diversos projectes per a revitalitzar la Tabacalera, un històric equipament que va tancar les portes l’any 2007. El que està més a prop de fer-se realitat és el futur centre universitari, que l’any vinent ja es posarà en marxa. Al seu costat, en el mòdul 6, s’instal·larà l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que tindrà una nova seu connectada amb la Necròpolis Paleocristiana. L’Ajuntament treballa també amb la Diputació de Tarragona per traslladar l’Escola i Conservatori de Música a una de les ales de l’edifici central. I, indubtablement, la joia de la corona serà la futura Biblioteca Provincial, que impulsarà aquest espai com un gran pol cultural i educatiu.